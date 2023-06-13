Мережа магазинів iOn, що єдина в Україні має статус офіційного парнера Apple Premium Reseller змінює назву — новим іменем стане iSpace. З нагоди цього у магазинах мережі можна буде придбати товари за приємними знижками.
В Україні перший магазин відкрили ще у 2017 році, в якості локації була обрана столиця. З тих пір мережа значно розширила свій вплив — зараз в країні працюють 7 магазинів роздрібного продажу, 4 центри сервісного обслуговування та відділ для роботи з корпоративними клієнтами ASBC. Точки продажу працюють і в інших країнах — Грузії, Азербайджані, Вірменії та Молдові.
Apple Premium Reseller — для тих, хто прагне якості
Кожен покупець iSpace може розраховувати на наступні переваги:
- Оригінальність кожного девайсу, що представлений у мережі, та повну фірмову гарантію на нього.
- Наявність усіх моделей у відкритій викладці та можливість порівняти їх між собою. Для цього не доведеться їздити містом — все можна зробити на місці у будь-якому магазині.
- Якісний ремонт будь-яких гаджетів Apple із застосуванням сертифікованого обладнання. Кожен інструмент, яким користуються фахівці сервісних центрів iSpace, відповідає офіційним вимогам Apple.
- Вичерпну консультацію з усіх питань, що стосуються продукції Apple.
- Професійний підбір аксесуарів та компонентів для техніки. Навіть якщо зараз чогось не вистачає, спеціалісти iSpace швидко знайдуть та запропонують потрібний аксесуар.
- Вигідну програму лояльності, картку постійного клієнта, можливість скористатися програмою Trade-in та купити товар у розстрочку.
На які моделі iSpace пропонує знижки?
Ребрендинг iSpace — чудова нагода придбати товари за знижкою:
- iPhone 14 Pro Max 128 ГБ — надійний та надпотужний девайс, що дозволить створювати професійний медіаконтент та запускати навіть найвимогливіші додатки.
- MacBook Air M1 — тендітний, але вражаючий своїми можливостями макбук, що здатний до 18 годин працювати без підзарядки.
- AirPods 3 — легендарні бездротові навушники, які стали символом бездоганного звучання для багатьох фанатів Apple.
- Apple Watch Series 8 41 мм — особистий фітнес-тренер, що поміщається на руку. Годинник буде слідкувати за здоров’ям та допоможе керувати дзвінками і сповіщеннями на смартфоні.
Тільки у червні можна купити продукцію Apple в магазинах iSpace за знижкою та розстрочкою на 15 місяців!