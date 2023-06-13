Мережа магазинів iOn, що єдина в Україні має статус офіційного парнера Apple Premium Reseller змінює назву — новим іменем стане iSpace. З нагоди цього у магазинах мережі можна буде придбати товари за приємними знижками.

В Україні перший магазин відкрили ще у 2017 році, в якості локації була обрана столиця. З тих пір мережа значно розширила свій вплив — зараз в країні працюють 7 магазинів роздрібного продажу, 4 центри сервісного обслуговування та відділ для роботи з корпоративними клієнтами ASBC. Точки продажу працюють і в інших країнах — Грузії, Азербайджані, Вірменії та Молдові.

Apple Premium Reseller — для тих, хто прагне якості

Кожен покупець iSpace може розраховувати на наступні переваги:

Оригінальність кожного девайсу, що представлений у мережі, та повну фірмову гарантію на нього.

Наявність усіх моделей у відкритій викладці та можливість порівняти їх між собою. Для цього не доведеться їздити містом — все можна зробити на місці у будь-якому магазині.

Якісний ремонт будь-яких гаджетів Apple із застосуванням сертифікованого обладнання. Кожен інструмент, яким користуються фахівці сервісних центрів iSpace, відповідає офіційним вимогам Apple.

Вичерпну консультацію з усіх питань, що стосуються продукції Apple.

Професійний підбір аксесуарів та компонентів для техніки. Навіть якщо зараз чогось не вистачає, спеціалісти iSpace швидко знайдуть та запропонують потрібний аксесуар.

Вигідну програму лояльності, картку постійного клієнта, можливість скористатися програмою Trade-in та купити товар у розстрочку.

На які моделі iSpace пропонує знижки?

Ребрендинг iSpace — чудова нагода придбати товари за знижкою:

iPhone 14 Pro Max 128 ГБ — надійний та надпотужний девайс, що дозволить створювати професійний медіаконтент та запускати навіть найвимогливіші додатки.

MacBook Air M1 — тендітний, але вражаючий своїми можливостями макбук, що здатний до 18 годин працювати без підзарядки.

AirPods 3 — легендарні бездротові навушники, які стали символом бездоганного звучання для багатьох фанатів Apple.

Apple Watch Series 8 41 мм — особистий фітнес-тренер, що поміщається на руку. Годинник буде слідкувати за здоров’ям та допоможе керувати дзвінками і сповіщеннями на смартфоні.

Тільки у червні можна купити продукцію Apple в магазинах iSpace за знижкою та розстрочкою на 15 місяців!