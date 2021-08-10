Американська мережа кінотеатрів AMC, що є однією з найбільших у світі, планує до кінця поточного року запустити продаж квитків у кіно за біткоїни.

Про це інформують міжнародне агентство Reuters, телеканал CNBC та журнал Forbes.

Відповідні плани озвучив генеральний директор компанії-оператора кінотеатрів AMC Entertainment Адам Арон, коментуючи її фінансові результати.

За його словами, AMC планує запустити технологію отримання оплати за квитки в кіно в біткоїнах до кінця 2021 року. Йдеться про IT-системи для прийому оплати за квитки онлайн у кінотеатрах в США.

Відтак, AMC може стати першою в світі мережею кінотеатрів, яка продаватиме квитки за біткоїни.

Як зазначає видання The Wrap, таким чином AMC шукає способи збільшення продажів і намагається оговтатися від пандемії коронавірусу COVID-19. Як зазначив Адам Арон, глядачі зможуть купувати квитки за біткоїни в усіх закладах мережі в Сполучених Штатах (а це понад 590 кінотеатрів).

Арон не уточнив, як працюватиме транзакція з біткоїнами та яким буде процес купівлі квитків для клієнтів.

Водночас він поінформував, що кінотеатри мережі AMC почнуть приймати платежі через Google Pay та Apple Pay.

Як зазначає CNBC, вартість біткоїна різко змінилася в останні тижні: вартість криптовалюти досягла 46 000 доларів після падіння нижче 30 000 доларів минулого місяця.

Коментуючи фінансові результати компанії, Адам Арон поінформував, що в третьому кварталі виручка від продажу квитків в кіно повинна досягти 45% від аналогічного кварталу 2019 року. “Ця лінія тренда спрямована вгору… Прогрес є очевидним”, – зазначив гендиректор компанії.

Зростанню виручки сприяли вихід на екрани таких стрічок, як “Форсаж 9” та “Ґодзілла проти Конга”.

Мережа кінотеатрів також оголосила про домовленість із Warner Brothers про 45 днів ексклюзивного показу всіх фільмів кіностудії в 2022 році.

Акції компанії AMC Entertainment зросли на 4% в понеділок, після звіту про фінансові результати.

Варто зазначити, що в січні цього року AMC опинилася в епіцентрі битви між трейдерами з Reddit та великими інвесторами. Інвесторам-аматорам з Reddit вдалося розігнати вартість акцій компанії на 2850% з початку року. Як інформувало агентство Bloomberg, стрімке зростання акцій AMC Entertainment вивело її в ряди найцінніших компаній світу.

В умовах COVID-кризи, яка спричинила закриття кінотеатрів по всьому світу, ринкова вартість AMC протягом більшої частини минулого року коливалася нижче $500 млн. Однак уже станом на початок червня цього року капіталізація компанії перевищила $31 млрд.

Схожа ситуація склалася навколо акцій мережі магазинів відеоігор GameStop на початку року.