Ресторани швидкого харчування McDonald’s припиняють роботу у Білорусі. Вже відомо, що їх замінить російський аналог McDonald’s "Вкусно и точка".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s виходить з білоруського ринку.

Однак зазначається, що ресторани продовжать працювати під брендом “Вкусно и точка”. Це російський бренд, яким замінили McDonald’s у РФ.

“Ресторани швидкого обслуговування “МакДональдс” під управлінням Унітарного підприємства “КСБ Вікторі Ресторани” протягом кількох тижнів продовжать роботу під брендом “Вкусно и точка””, — йдеться у заяві.

Також повідомляється, що після зміни McDonald’s на “Вкусно и точка” робочі місця всіх працівників будуть збережені, а на гостей очікуватиме “гостинний сервіс, різноманітне меню та висока якість продукції за доступними цінами”.

Коли нові ресторани запрацюють у Білорусі, обіцяють повідомити згодом.