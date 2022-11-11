Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s виходить з білоруського ринку.
Однак зазначається, що ресторани продовжать працювати під брендом “Вкусно и точка”. Це російський бренд, яким замінили McDonald’s у РФ.
“Ресторани швидкого обслуговування “МакДональдс” під управлінням Унітарного підприємства “КСБ Вікторі Ресторани” протягом кількох тижнів продовжать роботу під брендом “Вкусно и точка””, — йдеться у заяві.
Також повідомляється, що після зміни McDonald’s на “Вкусно и точка” робочі місця всіх працівників будуть збережені, а на гостей очікуватиме “гостинний сервіс, різноманітне меню та висока якість продукції за доступними цінами”.
Коли нові ресторани запрацюють у Білорусі, обіцяють повідомити згодом.
- Американська компанія McDonald’s продала бізнес у РФ, оскільки збирається повністю покинути країну. Мережа закладів фастфуду відкрилася в РФ в 1990 році.
- У Росії мережі фастфуду “Вкусно и точка”, яка є альтернативою McDonald’s, гостро бракує картоплі фрі. Компанія визнала, що не може забезпечити достатню кількість картоплі, тому обмежує її продаж.
- У Вінниці та Львові відкрилися ресторани McDonald’s. В Україні вже працює 51 заклад.