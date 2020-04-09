Про це повідомив голова Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету (АМКУ) Олексій Хмельницький.

Зокрема, знизити торговельну націнку на продукти першої необхідності погодилися знизити мережі NOVUS, “Ашан”, METRO, “Сільпо”, BILLA, “АТБ-Маркет”, VARUS, “ЕКО маркет”, “Велика Кишеня”, “Велмарт”.

“Завтра цю інформацію зможуть перевірити всі бажаючі у магазинах зазначених мереж (інформацію з переліком товарів, на які знижено націнку, можна буде побачити на сайті компаній)”, – зазначив Хмельницький.

Крім того, такі мережі як NOVUS, BILLA, VARUS, “ЕКО маркет”, “Велика Кишеня”, “Велмарт” на період карантину взагалі прибрали торговельну націнку на окрему групу товарів і тепер вона дорівнює – 0 %.

“Йдеться про окремі позиції по таких товарах як – борошно, буряк, капуста, картопля, морква, різні крупи (в т. ч. гречка), цибуля, цукор, олія, макаронні вироби, молоко та яйця. Щодо лимонів: компанії також повідомили про суттєве зниження своєї націнки”, – додав голова територіального відділення.