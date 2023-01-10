Українські мережі супермаркетів VARUS, NOVUS, "АТБ" та Auchan вирішили відмовитися від продажу у своїх магазинах товарів від французького виробника Bonduelle, який передавав російським військовим свою продукцію.

Про це йдеться у повідомленні НАЗК та у заявах компаній на їх офіційних сторінках у соціальних мережах.

Зокрема у NOVUS заявили: “З відомих причин ми прибираємо з полиць NOVUS товари ТМ Bonduelle та Greenfield”. А також зазначили, що відмова від бренду – це лише привід ближче познайомитись з українськими виробниками, які виготовляють якісні та смачні продукти.

“З 4.01.2023 закупівлю продукції цього бренду зупинено. Якщо щось на полицях ви ще можете побачити, то це допродаж залишків, які були викуплені нашою мережею”, – зазначили у пресслужбі супермаркетів “АТБ”.

Своєю чергою, мережа супермаркетів Varus також заявила, що знімає з продажу продукцію ТМ Bonduelle. “Мережа супермаркетів VARUS знімає з продажів продукцію Bonduelle. Таке рішення прийнято компанією одразу, 31 грудня, через скандал із гуманітарною допомогою для російської армії. В той же день ми почали знімати продукцію з полиць наших супермаркетів. Проте, через великий обсяг товарів, ми не виключаємо можливих помилок або браку уваги”, – йдеться у заяві.

“У зв’язку з даною ситуацією компанія Auchan Ukraine прийняла рішення зняти із полиць продукцію бренду Bonduell. На даний момент наші магазини виконують це рішення”, – повідомили у мережі супермаркетів “Ашан”.

Зазначимо, що раніше, 5 січня, НАЗК закликало ввести санкції проти французького виробника заморожених і консервований овочів – Bonduelle через скандал із гуманітарною допомогою для російських армійців.

“Цей рік починається з нової мети санкцій. Bonduelle Group отримала заслужену порцію ганебної слави і вже стала спонсором міжнародної війни. Дякуємо світу за безпрецедентну підтримку”, – йшлося у повідомленні НАЗК.

Своєю чергою, у компанії Bonduelle 31 грудня заявили, що “30 грудня російські соціальні медіа поширили неправдиву інформацію про діяльність Bonduelle у Росії”. А також зауважили, що й надалі працюють у Росії з єдиною метою – “забезпечити доступ населення до необхідних харчових продуктів у Росії та у прилеглих країнах”.

За даними НАЗК, напередодні Нового року у групі Ярцево.LIVE в соціальній мережі vk.com з’явилось повідомлення про те, що Bonduelle привітала з Новим роком учасників СВО, передавши 10 000 вітальних продуктових кошиків, до яких було додано і листівку: “Повертайтесь з перемогою”.

Як було зазначено, у самій компанії підкреслили, що підтримка захисників є невід’ємною частиною соціальної відповідальності бізнесу. Компанія Bonduelle не планує йти з російського ринку та продовжує сплачувати податки, збори та інші внески до російського бюджету, тим самим фінансуючи війну. Раніше у статті російського Forbes за 2019 рік вказувалось, що директорка представництва Bonduelle в Росії Катерина Єлісєєва вчилася в Академії ФСБ на перекладача.