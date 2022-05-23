Міська рада Маріуполя опублікувала імена колаборантів з місцевої фракції "Опозиційної платформи – За життя". Вони перейшли на сторону росіян від початку наступу на Україну.

Про це повідомила міськрада Маріуполя.

За власним бажанням ці депутати примкнули до ворога. Представники проросійської партії “ОПЗЖ” коригували вогонь окупантів у Маріуполі.

“На їх руках знищення Маріуполя та тисячі вбитих, вони коригували ворожий вогонь, у наслідок чого маріупольці залишились без світла, води, зв’язку та запасів продовольства. Вони – це колаборанти з місцевої фракції партії “ОПЗЖ”, — зазначили у міській раді.

За даними Маріуполя, ці депутати “ОПЗЖ” перейшли на бік росіян:

Іващенко Костянтин;

Істратов Вадим;

Хаджинов Дмитро;

Бурлаков Сергій;

Калачова Вікторія;

Агібалов Валерій;

Карпенко Олена;

Хармишев Євген;

Сотникова Наталя.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповідав, депутати від “ОПЗЖ” наводили ворожий вогонь по міських комунікаціях та навіть по евакуаційних автобусах. Через їхні дії зруйнували понад 100 автобусів, які мали вивезти людей від місця бойових дій.