Мерію Лісабона оштрафували на 1,2 млн євро за розголошення особистих даних опозиціонерів з Росії, Венесуели та інших країн.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Португальська Комісія із захисту даних провела розслідування і з’ясувала, що міська влада під керівництвом тодішнього мера-соціаліста Фернанду Медини у 2018-2021 роках 225 разів порушила закон, передавши персональні дані учасників 52 різних акцій під посольствами Росії, Куби, Венесуели, Анголи та інших країн.

Мерія передавала дані посольствам і до 2018 року, але на той час це ще не було порушенням закону: Європейський Загальний регламент із захисту даних (General Data Protection Regulation, GDPR) набув чинності у травні 2018 року.

У звіті додається, що за деякі випадки мерію можна було б оштрафувати на 20 млн євро за кожен, але комісар утримався від застосування штрафів через вплив пандемії на державні фінанси.

Мерія, яку тепер очолює соціал-демократ Карлуш Моедаш, у п’ятницю виступила із заявою, в якій назвала штраф “важкою спадщиною, яку колишнє керівництво залишило жителям Лісабона”.

Колишній мер Фернанду Медіна вибачився за те, що сталося, і запевняв, що більше таке не повториться, проте цей скандал, став однією з причин його програшу на виборах у вересні минулого року.