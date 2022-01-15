Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Португальська Комісія із захисту даних провела розслідування і з’ясувала, що міська влада під керівництвом тодішнього мера-соціаліста Фернанду Медини у 2018-2021 роках 225 разів порушила закон, передавши персональні дані учасників 52 різних акцій під посольствами Росії, Куби, Венесуели, Анголи та інших країн.
Мерія передавала дані посольствам і до 2018 року, але на той час це ще не було порушенням закону: Європейський Загальний регламент із захисту даних (General Data Protection Regulation, GDPR) набув чинності у травні 2018 року.
У звіті додається, що за деякі випадки мерію можна було б оштрафувати на 20 млн євро за кожен, але комісар утримався від застосування штрафів через вплив пандемії на державні фінанси.
Мерія, яку тепер очолює соціал-демократ Карлуш Моедаш, у п’ятницю виступила із заявою, в якій назвала штраф “важкою спадщиною, яку колишнє керівництво залишило жителям Лісабона”.
Колишній мер Фернанду Медіна вибачився за те, що сталося, і запевняв, що більше таке не повториться, проте цей скандал, став однією з причин його програшу на виборах у вересні минулого року.
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