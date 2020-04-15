Про це повідомляє німецьке видання Focus.
Уточнюється, що вже з 4 травня в Німеччині планують поступово відкривати школи. При цьому спочатку заняття будуть відновлені в старших класах, а потім в молодших.
Відзначається, що великі торговельні центри в травні будуть ще закриті, а масові та релігійні заходи будуть заборонені.
Непродовольчі магазини, площа яких становить менше ніж 800 квадратних метрів, можуть відновити свою роботу в травні за тієї умови, що їх власники дотримуватимуться необхідних санітарних правил.
Крім того, з 4 травня в Німеччині відкриються салони краси та перукарні.
При цьому з початку пом’якшення карантинних заходів влада Німеччини моніторитиме ситуацію і за необхідності кожні два тижні коригуватиме стратегію.
- Уряд Чехії оприлюднив план подальшого послаблення карантину в країні в зв’язку з поширенням коронавірусу. Поступове повернення до повсякденного життя займе півтора місяці.