Про це повідомляє німецьке видання Focus.

Уточнюється, що вже з 4 травня в Німеччині планують поступово відкривати школи. При цьому спочатку заняття будуть відновлені в старших класах, а потім в молодших.

Відзначається, що великі торговельні центри в травні будуть ще закриті, а масові та релігійні заходи будуть заборонені.

Непродовольчі магазини, площа яких становить менше ніж 800 квадратних метрів, можуть відновити свою роботу в травні за тієї умови, що їх власники дотримуватимуться необхідних санітарних правил.

Крім того, з 4 травня в Німеччині відкриються салони краси та перукарні.

При цьому з початку пом’якшення карантинних заходів влада Німеччини моніторитиме ситуацію і за необхідності кожні два тижні коригуватиме стратегію.