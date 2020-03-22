Про це повідомляє газета Bild.

Спочатку Меркель вивчала полиці з овочами і делікатесами. У підсумку, судячи з фото, вона наповнила візок товарами, серед яких був туалетний папір, мило, соління, деякі продукти, а також чотири пляшки вина Ricossa.

На фото видно, що Меркель була без маски або респіратора. Німецькі ЗМІ зазначають, що в супермаркеті практично неможливо зберігати дистанцію в 1,5-2 метра.

Розраховувалася Меркель карткою.

Ангела Меркель

Ангела Меркель Ангела Меркель

Фото: SplashNews.com

Відзначається, що Меркель в цей магазин заглядає часто, а сумки з покупками завжди забирає додому сама.

Раніше Меркель закликала жителів країни дотримуватися самоізоляції і серйозно поставитися до заходів по боротьбі із захворюванням.