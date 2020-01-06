Про це повідомляється на офіційному сайті Кремля.
“11 січня відбудеться зустріч Володимира Путіна з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель”, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що канцлер їде в Росію на запрошення Путіна.
Також повідомляється, що на зустрічі будуть обговорюватися актуальні на сьогоднішній день теми міжнародної політики, серед яких ситуації в Лівії, Сирії та ескалація в результаті ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані на Близькому Сході.
Крім того, Меркель з Путіним мають намір обговорити питання конфлікту на Донбасі в контексті виконання Мінських угод і тих домовленостей, яких вдалося досягти на “нормандському” саміті в Парижі 9 грудня 2019 року.
- Екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що в 2020 році президент Росії Володимир Путін буде намагатися поділити Україну на “Малоросію” і “Захід”.