Канцлер Німеччини Ангела Меркель 11 січня приїде до Москви, де буде обговорювати з президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію на Донбасі.

Про це повідомляється на офіційному сайті Кремля.

“11 січня відбудеться зустріч Володимира Путіна з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що канцлер їде в Росію на запрошення Путіна.

Також повідомляється, що на зустрічі будуть обговорюватися актуальні на сьогоднішній день теми міжнародної політики, серед яких ситуації в Лівії, Сирії та ескалація в результаті ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані на Близькому Сході.

Крім того, Меркель з Путіним мають намір обговорити питання конфлікту на Донбасі в контексті виконання Мінських угод і тих домовленостей, яких вдалося досягти на “нормандському” саміті в Парижі 9 грудня 2019 року.