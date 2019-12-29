Канцлер Німеччини Ангела Меркель і французький президент Еммануель Макрон вітають обмін полоненими, який відбувся 29 грудня між Україною і так званими Луганською і Донецькою народними республіками.

Про це повідомила заступник представника уряду ФРН Мартіна Фіц.

“Канцлер Ангела Меркель і французький президент Еммануель Макрон вітають сьогоднішнє звільнення і обмін полоненими на сході України”, – повідомила вона.

У Берліні нагадали, що і Німеччина, і Франція беруть участь в переговорах по врегулюванню у форматі “нормандської четвірки”, відповідно Меркель і Макрон брали участь у недавній паризькій зустрічі 9 грудня, на якій було підтверджено домовленість про якнайшвидший обмін полоненими – “по можливості до кінця цього року”.

“Напередодні святкування Нового року та православного Різдва сьогоднішній обмін став гуманітарним жестом, якого давно чекали. Він повинен стати внеском у відновлення довіри між двома сторонами”, – повідомила Фіц.

За її словами, обмін полоненими повинен супроводжуватися перемир’ям.

Президент Франції та канцлер Німеччини подякували учасникам контактної групи за їх зусилля в організації даного обміну. При цьому, як наголошується в спільній заяві, “необхідно докласти зусиль для забезпечення обміну всіх полонених, пов’язаних з даними конфліктом”. Лідери двох країн “нагадують в зв’язку з цим про необхідність забезпечення повного і безумовного доступу представників міжнародних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста, до всіх ув’язнених особіб, що залишаються”.