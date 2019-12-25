Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці в фейсбук.

“Дякую Ангелі Меркель за особисте привітання з Різдвом Христовим та Новим роком. Навзаєм бажаю веселих свят та успішного і щасливого 2020 року!”, — написав він, додавши до посту фотокопію листа від кацлера Меркель.