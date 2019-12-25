Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці в фейсбук.
“Дякую Ангелі Меркель за особисте привітання з Різдвом Христовим та Новим роком. Навзаєм бажаю веселих свят та успішного і щасливого 2020 року!”, — написав він, додавши до посту фотокопію листа від кацлера Меркель.
- Сьогодні, 25 грудня, практично весь християнський світ святкує народження Ісуса Христа за григоріанським календарем. Однак є частина християн, які дотримуються юліанського календаря і відзначають Різдво 7 січня. #Букви розбиралися, чим же відрізняються ці два святкування Різдва.
- Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Єпіфаній привітав християн, які сьогодні святкують Різдво.