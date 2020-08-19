Про це Меркель заявила після саміту лідерів країн ЄС, трансляцію вів Der Spiegel.
“Я намагалася організувати телефонну розмову з президентом Лукашенком, та на жаль, вона не відбулася”, – сказала Меркель.
Канцлер додала, що через це не може виступити посередником у врегулюванні ситуації в Білорусі.
Раніше повідомлялося, що Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.
- Раніше депутати Європейського парламенту заявили, що не визнають результатів президентських виборів в Білорусі та вважають Олександра Лукашенка персоною нон грата.
- 15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні. Він також повідомив про свою домовленість із російським лідером Володимиром Путіним — РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.
- 14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента. Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1 % голосів, а Тихановська – 10,1 %.
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- Міністри закордонних справ країн Євросоюзу в п’ятницю, 14 серпня, погодилися підготувати санкції проти Білорусі у зв’язку з останніми подіями в цій країні. В ЄС зазначили, що не приймають результати президентських виборів у Білорусі.