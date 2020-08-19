Канцлерка Німеччини Ангела Меркель намагалася поговорити з білоруським президентом Олександром Лукашенком, але той відмовився.

Про це Меркель заявила після саміту лідерів країн ЄС, трансляцію вів Der Spiegel.

“Я намагалася організувати телефонну розмову з президентом Лукашенком, та на жаль, вона не відбулася”, – сказала Меркель.

Канцлер додала, що через це не може виступити посередником у врегулюванні ситуації в Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.