Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, повідомляє агентство Reuters.

За його словами, канцлер згодна з зауваженнями міністра закордонних справ ФРН Хайко Маасом, який раніше закликав Росію прояснити захворювання опозиціонера.

“Канцлерка погоджується із заявами міністра закордонних справ у вихідні”, – заявив Зайберт.

Однак Зайберт також сказав, що ще занадто рано вирішувати, чи вводити санкції проти Росії у зв’язку з отруєнням Навального.

  • 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили. Він у стані коми.
  • 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна.
  • 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.
  • У кінці серпня Росія направила в Міністерство юстиції Німеччини запит про надання результатів аналізів та інформацію про попередній діагноз опозиціонера Олексія Навального.
  • 2 вересня стало відомо, що лабораторія Бундесверу виявила в організмі російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути з групи “Новачок”.