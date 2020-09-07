Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, повідомляє агентство Reuters.
За його словами, канцлер згодна з зауваженнями міністра закордонних справ ФРН Хайко Маасом, який раніше закликав Росію прояснити захворювання опозиціонера.
“Канцлерка погоджується із заявами міністра закордонних справ у вихідні”, – заявив Зайберт.
Однак Зайберт також сказав, що ще занадто рано вирішувати, чи вводити санкції проти Росії у зв’язку з отруєнням Навального.
- 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили. Він у стані коми.
- 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна.
- 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.
- У кінці серпня Росія направила в Міністерство юстиції Німеччини запит про надання результатів аналізів та інформацію про попередній діагноз опозиціонера Олексія Навального.
- 2 вересня стало відомо, що лабораторія Бундесверу виявила в організмі російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути з групи “Новачок”.