Канцлер Німеччини Ангела Меркель не виключає санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2" через отруєння Олексія Навального.

Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, повідомляє агентство Reuters.

За його словами, канцлер згодна з зауваженнями міністра закордонних справ ФРН Хайко Маасом, який раніше закликав Росію прояснити захворювання опозиціонера.

“Канцлерка погоджується із заявами міністра закордонних справ у вихідні”, – заявив Зайберт.

Однак Зайберт також сказав, що ще занадто рано вирішувати, чи вводити санкції проти Росії у зв’язку з отруєнням Навального.