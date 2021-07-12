Меркель: Німеччина хоче, щоб транзит газу Україною тривав після запуску «Північного потоку-2»

Німеччина прагне, аби Україна продовжувала транзит російського газу після того, як газопровід "Північний потік – 2" буде добудований і запущений.

Про це канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

За словами Зеленського і Меркель, тема “Північного потоку-2” була однією з ключових тем для обговорення. Меркель наголосила, що Німеччина прагне, аби транзит газу через Україну тривав після запуску “Північного потоку-2”.

“Ми хочемо досягти того, щоб лишився транзит газу через Україну й у майбутньому. Ми хочемо, щоб Україна залишалася транзитною країною для газу, навіть після завершення будівництва “Північного потоку-2”, — сказала вона.

Канцлерка також акцентувала, що Німеччина серйозно сприймає побоювання з боку України, і питання щодо “Північного потоку-2” буде порушено нею під час її майбутнього візиту до США. Своєю чергою Зеленський наголосив, що запуск газопроводу несе значні ризики для безпеки регіону.

“Північний потік-2”, ми вважаємо, це велика загроза, яка мило ховається під маскою економічного проєкту. Сьогодні український маршрут транспортування газу є вагомим стримувальним фактором. Запуск “Північного потоку-2″ несе потенційну загрозу безпеки в регіоні. Зайвим свідченням цього є сьогодні, ви знаєте прекрасно, концентрація російських військ на нашому державному кордоні”, — сказав президент.

Зеленський також зазначив, що, на його думку, це питання має обговорюватися в “нормандському форматі” (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

“Я вважаю, що питання “Північного потоку – 2” – і сказав про це відверто пані Меркель – ми всі повинні розглядати з Німеччиною, і з Францією, і з іншими учасниками “нормандського формату”, оскільки це невіднятне питання безпеки в Україні”, – сказав він.

Меркель, зі свого боку зазначила, що питання щодо “Північного потоку-2” можуть обговорюватися під час зустрічі “нормандської четвірки”, однак не як частина процесу врегулювання ситуації на Донбасі.

“Формально це не в рамках “нормандського формату”, ми не в рамках мінських домовленостей говоримо про транзит газу. Але якщо ми вчотирьох зустрічатимемося, енергетика це одна з тем, про які ми можемо говорити. Але Німеччина зацікавлена в тому, що Україна має лишатися транзитною країною”, — сказала вона.

“Північний потік-2”