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Меркель: Німеччина хоче, щоб транзит газу Україною тривав після запуску «Північного потоку-2»

Німеччина прагне, аби Україна продовжувала транзит російського газу після того, як газопровід "Північний потік – 2" буде добудований і запущений.

Понеділок, 12 липня 2021, 23:03

Про це канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

За словами Зеленського і Меркель, тема “Північного потоку-2” була однією з ключових тем для обговорення. Меркель наголосила, що Німеччина прагне, аби транзит газу через Україну тривав після запуску “Північного потоку-2”.

“Ми хочемо досягти того, щоб лишився транзит газу через Україну й у майбутньому. Ми хочемо, щоб Україна залишалася транзитною країною для газу, навіть після завершення будівництва “Північного потоку-2”, — сказала вона.

Канцлерка також акцентувала, що Німеччина серйозно сприймає побоювання з боку України, і питання щодо “Північного потоку-2” буде порушено нею під час її майбутнього візиту до США. Своєю чергою Зеленський наголосив, що запуск газопроводу несе значні ризики для безпеки регіону.

“Північний потік-2”, ми вважаємо, це велика загроза, яка мило ховається під маскою економічного проєкту. Сьогодні український маршрут транспортування газу є вагомим стримувальним фактором. Запуск “Північного потоку-2″ несе потенційну загрозу безпеки в регіоні. Зайвим свідченням цього є сьогодні, ви знаєте прекрасно, концентрація російських військ на нашому державному кордоні”, — сказав президент.

Зеленський також зазначив, що, на його думку, це питання має обговорюватися в “нормандському форматі” (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

“Я вважаю, що питання “Північного потоку – 2” – і сказав про це відверто пані Меркель – ми всі повинні розглядати з Німеччиною, і з Францією, і з іншими учасниками “нормандського формату”, оскільки це невіднятне питання безпеки в Україні”, – сказав він.

Меркель, зі свого боку зазначила, що питання щодо “Північного потоку-2” можуть обговорюватися під час зустрічі “нормандської четвірки”, однак не як частина процесу врегулювання ситуації на Донбасі.

“Формально це не в рамках “нормандського формату”, ми не в рамках мінських домовленостей говоримо про транзит газу. Але якщо ми вчотирьох зустрічатимемося, енергетика це одна з тем, про які ми можемо говорити. Але Німеччина зацікавлена в тому, що Україна має лишатися транзитною країною”, — сказала вона.

“Північний потік-2”

Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладку двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.

Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.

Реалізація проєкту була призупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.

У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладання труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.

Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.

Потім стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу. У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.

Напередодні гендиректор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що будівельні роботи на газопроводі “Північний потік – 2” планується завершити до кінця літа.

  • Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та Німеччина хочуть дійти згоди щодо шляхів допомоги Україні через запуск газопроводу “Північний потік-2” та стримування Росії за допомогою санкцій. Свої дії щодо цього країни хочуть узгодити до серпня.
Теги: Ангела Меркель, Володимир Зеленський, Ангела Меркель, Німеччина, Північний потік 2, Росія

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