Канцлер Німеччини Ангела Меркель звернулася до нації у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 у країні та в світі.

Текст звернення оприлюднено на сайті Федерального уряду Німеччини.

“Коронавірус дуже серйозно змінює життя в нашій країні. Наші уявлення про звичне, про суспільне життя, про соціальні контакти – все це піддається небувалому випробуванню. Мільйони з вас не можуть ходити на роботу, ваші діти не можуть ходити в школи або дитячі садки, закриті кінотеатри і магазини, і – що, напевно, найскладніше – всім нам не вистачає контактів із іншими людьми, які зазвичай складають невід’ємну частину нашого життя”, – зазначила канцлер ФРН.

Меркель наголосила, що з часів Другої світової війни Німеччина не стикалася з подібними викликами, і багато зараз залежить від єдності та солідарності в суспільстві.

“Я твердо вірю, що ми впораємося з цим завданням, якщо дійсно всі громадяни сприймуть його як своє завдання. Тому скажу: ситуація серйозна. І прошу вас сприймати її всерйоз. З моменту возз’єднання Німеччини, та що говорити – з часів Другої світової війни наша країна не стикалася з викликом, перед обличчям якого настільки вирішальними були б наші спільні, солідарні дії“, – заявила політик.

Меркель повідомила, що уряд Німеччини постійно консультується з експертами, науковцями та вірусологами, в світі “ведуться невтомні наукові дослідження”, але поки не існує “ні методів лікування, ні вакцини проти коронавірусу”.

У зв’язку з цим, за словами Меркель, німцям залишається лише одне: “уповільнити поширення вірусу, розтягнути його на місяці і тим самим виграти час”. Це необхідно для того, щоб “вчені змогли розробити ліки та вакцину”, а хворі – “отримати оптимальне лікування”.

“У Німеччині у нас є відмінна система охорони здоров’я, можливо, одна з найкращих у світі. Це вселяє надію. Але і наші лікарні не впоралися б, якби в найкоротший час до них надійшло б занадто багато пацієнтів із важким перебігом коронавірусної інфекції. Це не просто абстрактні цифри статистики, це – батьки і дідусі, матері і бабусі, супутники життя, люди. А ми – це суспільство, в якому важливе кожне життя, важлива кожна людина”, – наголосила канцлер Німеччини.

Меркель також закликала німців “по можливості обмежити громадське життя”: зокрема, звести до мінімуму “все, що може загрожувати людям, завдати шкоди кожній окремій людині або всьому суспільству”.

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Політик уточнила, що ризик заразити іншого або заразитися потрібно скоротити настільки, “наскільки це можливо”. При цьому Меркель визнала, що “таких обмежень у ФРН не було ще ніколи”, але зараз вони необхідні для порятунку життів.

“Для сектора економіки, для великих і для малих підприємств, магазинів, ресторанів, для представників вільних професій зараз дуже важкий час. Найближчі тижні будуть ще важчими. Хочу вас запевнити: уряд Німеччини робить все, що в його силах, щоб пом’якшити економічні наслідки і, перш за все, щоб зберегти робочі місця”, – повідомила Меркель.

Вона зазначила, що всі вжиті заходи не матимуть результату без єдності в суспільстві. За словами політика, кожен житель Німеччини “повинен зараз допомогти”.

“Перед нами – історичне завдання, і вирішити його ми зможемо тільки спільними зусиллями. Я повністю впевнена, що ми подолаємо цю кризу. Але наскільки великі будуть жертви? Скількох улюблених людей ми втратимо? Великою мірою це залежить від нас самих”, – сказала Меркель.

Як повідомляє DW, вперше за 15 років на посаді канцлера Меркель виступила з незапланованим зверненням безпосередньо до німецької нації.