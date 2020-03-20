Текст звернення оприлюднено на сайті Федерального уряду Німеччини.
“Коронавірус дуже серйозно змінює життя в нашій країні. Наші уявлення про звичне, про суспільне життя, про соціальні контакти – все це піддається небувалому випробуванню. Мільйони з вас не можуть ходити на роботу, ваші діти не можуть ходити в школи або дитячі садки, закриті кінотеатри і магазини, і – що, напевно, найскладніше – всім нам не вистачає контактів із іншими людьми, які зазвичай складають невід’ємну частину нашого життя”, – зазначила канцлер ФРН.
Меркель наголосила, що з часів Другої світової війни Німеччина не стикалася з подібними викликами, і багато зараз залежить від єдності та солідарності в суспільстві.
“Я твердо вірю, що ми впораємося з цим завданням, якщо дійсно всі громадяни сприймуть його як своє завдання. Тому скажу: ситуація серйозна. І прошу вас сприймати її всерйоз. З моменту возз’єднання Німеччини, та що говорити – з часів Другої світової війни наша країна не стикалася з викликом, перед обличчям якого настільки вирішальними були б наші спільні, солідарні дії“, – заявила політик.
Меркель повідомила, що уряд Німеччини постійно консультується з експертами, науковцями та вірусологами, в світі “ведуться невтомні наукові дослідження”, але поки не існує “ні методів лікування, ні вакцини проти коронавірусу”.
У зв’язку з цим, за словами Меркель, німцям залишається лише одне: “уповільнити поширення вірусу, розтягнути його на місяці і тим самим виграти час”. Це необхідно для того, щоб “вчені змогли розробити ліки та вакцину”, а хворі – “отримати оптимальне лікування”.
“У Німеччині у нас є відмінна система охорони здоров’я, можливо, одна з найкращих у світі. Це вселяє надію. Але і наші лікарні не впоралися б, якби в найкоротший час до них надійшло б занадто багато пацієнтів із важким перебігом коронавірусної інфекції. Це не просто абстрактні цифри статистики, це – батьки і дідусі, матері і бабусі, супутники життя, люди. А ми – це суспільство, в якому важливе кожне життя, важлива кожна людина”, – наголосила канцлер Німеччини.
Меркель також закликала німців “по можливості обмежити громадське життя”: зокрема, звести до мінімуму “все, що може загрожувати людям, завдати шкоди кожній окремій людині або всьому суспільству”.
Політик уточнила, що ризик заразити іншого або заразитися потрібно скоротити настільки, “наскільки це можливо”. При цьому Меркель визнала, що “таких обмежень у ФРН не було ще ніколи”, але зараз вони необхідні для порятунку життів.
“Для сектора економіки, для великих і для малих підприємств, магазинів, ресторанів, для представників вільних професій зараз дуже важкий час. Найближчі тижні будуть ще важчими. Хочу вас запевнити: уряд Німеччини робить все, що в його силах, щоб пом’якшити економічні наслідки і, перш за все, щоб зберегти робочі місця”, – повідомила Меркель.
Вона зазначила, що всі вжиті заходи не матимуть результату без єдності в суспільстві. За словами політика, кожен житель Німеччини “повинен зараз допомогти”.
“Перед нами – історичне завдання, і вирішити його ми зможемо тільки спільними зусиллями. Я повністю впевнена, що ми подолаємо цю кризу. Але наскільки великі будуть жертви? Скількох улюблених людей ми втратимо? Великою мірою це залежить від нас самих”, – сказала Меркель.
Як повідомляє DW, вперше за 15 років на посаді канцлера Меркель виступила з незапланованим зверненням безпосередньо до німецької нації.
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