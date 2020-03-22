Канцлер ФРН Ангела Меркель відправилася на домашній карантин. Лікар, який робив їй щеплення, заразився коронавірусом.

Про це йдеться в повідомленні німецького уряду.

До цього Меркель виступила в Берліні з заявою щодо пандемії коронавірусу. Канцлер подякувала всім, хто на тлі поширення коронавірусуа відмовився від соціальних контактів.

“Після сьогоднішньої прес-конференції канцлеру повідомили, що лікар, який в п’ятницю ввечері зробив їй щеплення від пневмококової інфекції, пройшов тестування на коронавірус, і його результат був позитивним”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що канцлер прийняла рішення негайно відправитися на домашній карантин.

Меркель буде регулярно проходити дослідження на коронавірус.

Нагадаємо, раніше канцлера Німеччини Ангелу Меркель в розпал епідемії коронавірусу помітили в берлінському супермаркеті Hit Ullrich. Вона була без медичної маски і рукавичок.

Раніше Меркель закликала жителів країни дотримуватися самоізоляції і серйозно поставитися до заходів по боротьбі із захворюванням.