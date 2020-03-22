Про це йдеться в повідомленні німецького уряду.
До цього Меркель виступила в Берліні з заявою щодо пандемії коронавірусу. Канцлер подякувала всім, хто на тлі поширення коронавірусуа відмовився від соціальних контактів.
“Після сьогоднішньої прес-конференції канцлеру повідомили, що лікар, який в п’ятницю ввечері зробив їй щеплення від пневмококової інфекції, пройшов тестування на коронавірус, і його результат був позитивним”, – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що канцлер прийняла рішення негайно відправитися на домашній карантин.
Меркель буде регулярно проходити дослідження на коронавірус.
Нагадаємо, раніше канцлера Німеччини Ангелу Меркель в розпал епідемії коронавірусу помітили в берлінському супермаркеті Hit Ullrich. Вона була без медичної маски і рукавичок.
Раніше Меркель закликала жителів країни дотримуватися самоізоляції і серйозно поставитися до заходів по боротьбі із захворюванням.
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