Меркель підтримала Польщу в міграційній кризі на кордоні з Білоруссю

Про це повідомив спікер уряду Німеччини Штеффен Зайберт у своєму профілі в Twitter.
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Темою розмови стала ситуація з мігрантами на кордоні з Білоруссю.
За словами Зайберта, під час розмови йшлося про тісну співпрацю Німеччини та Польщі з огляду на складну ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі та ЄС.
“Канцлерка наголосила на цілковитій солідарності Німеччини з Польщею”, – додав Зайберт.
16 листопада представники польської поліції та прикордонної служби постраждали під час сутичок з мігрантами на кордоні з Білоруссю.
- Вранці 16 листопада на кордоні між Польщею та Білоруссю конфлікт між нелегальними мігрантами та польськими військовими перейшов у стадію загострення.
- Міністр оборони Естонії Калле Лаанет розпорядився встановити 130 км колючого дроту вздовж кордону. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Росія використовує кризу на польсько-білоруському кордоні як спосіб відвернути увагу від свого посягання на територіальну цілісність України.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав кризу на польсько-білоруському кордоні російською спецоперацією та стверджує, що зараз на території Білорусі знаходиться 16 тисяч біженців.