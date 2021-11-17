Канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтримала Польщу в міграційній кризі на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомив спікер уряду Німеччини Штеффен Зайберт у своєму профілі в Twitter.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Темою розмови стала ситуація з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

За словами Зайберта, під час розмови йшлося про тісну співпрацю Німеччини та Польщі з огляду на складну ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі та ЄС.

“Канцлерка наголосила на цілковитій солідарності Німеччини з Польщею”, – додав Зайберт.

16 листопада представники польської поліції та прикордонної служби постраждали під час сутичок з мігрантами на кордоні з Білоруссю.