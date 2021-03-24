Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
“Ідея локдауну на Великдень виникла з найкращих спонукань. Нам терміново необхідно зупинити третю хвилю пандемії”, – заявила Меркель.
Але, за її словами, реалізувати заходи так швидко не вдалося. Вона вибачилася за цю ідею.
“Це моя помилка”, – додала канцлерка.
У зв’язку з цим, влада країни домовилася закликати громадян залишатися вдома на п’ять днів під час великодніх свят, оголосивши 1 і 3 квітня додатковими “вихідними днями”.
Зазначається, що таке рішення було прийнято на тлі зростаючого суспільного невдоволення урядом, очолюваним консерваторами, в зв’язку з повільним впровадженням вакцин від COVID-19 і розширеними заходами карантину.
- Раніше Ангела Меркель оголосила, що влада продовжує жорсткий карантин в країні до 18 квітня. Зокрема, вона уточнила, що обмеження особливо посилять на час великодніх свят – у цей час магазини, в тому числі продуктові, в повинні будуть зачинитися.