Канцлерка Німеччини Анґела Меркель визнала, що ідея запровадити жорсткий п’ятиденний карантин на Великдень була помилкою.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

“Ідея локдауну на Великдень виникла з найкращих спонукань. Нам терміново необхідно зупинити третю хвилю пандемії”, – заявила Меркель.

Але, за її словами, реалізувати заходи так швидко не вдалося. Вона вибачилася за цю ідею.

“Це моя помилка”, – додала канцлерка.

У зв’язку з цим, влада країни домовилася закликати громадян залишатися вдома на п’ять днів під час великодніх свят, оголосивши 1 і 3 квітня додатковими “вихідними днями”.

Зазначається, що таке рішення було прийнято на тлі зростаючого суспільного невдоволення урядом, очолюваним консерваторами, в зв’язку з повільним впровадженням вакцин від COVID-19 і розширеними заходами карантину.