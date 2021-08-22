Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не зможе взяти участь у саміті “Кримська платформа”. Проте, вона запевнила, що не намагається таким чином догодити Росії.

Про це Меркель заявила під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Зокрема, Меркель наголосила, що анексія Криму – це порушення міжнародного права.

“Це такий прощальний візит. Напевно, я більше не приїду як федеральний канцлер. Ми говорили, що приїде голова МЗС. Те, що він не приїде, не пов’язано з Росією, це повязано з ситуацією в Афганістані”, – пояснила Меркель.

Нагадаємо, що на саміт “Кримська платформа”, який відбудеться завтра, 23 серпня, приїде федеральний міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмаєр.

“Кримська платформа”

23 вересня 2020 року під час виступу у Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський запросив лідерів країн-учасниць ООН долучитися до створення міжнародної платформи для обговорення деокупації Криму.

В березні президент затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму.

Згідно зі Стратегією, Україна ініціює міжнародний переговорний процес щодо звільнення Криму та відновлення на цій території українського конституційного ладу (ґрунтуючись, зокрема, на положеннях Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності Кримської платформи).