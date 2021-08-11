Меркель поки не підтвердила участь у «Кримській платформі», – речник Зеленського

Про це під час брифінгу заявив речник президента Сергій Никифоров.
Меркель прибуде в Україну з офіційним візитом 22 серпня. Однак програма її візиту поки не сформована. Тож в Офісі президента не знають, чи відвідає канцлерка “Кримську платформу”, що відбудеться 23 серпня.
“Графік і програма візиту (в Україну, – ред.) Меркель поки остаточно не узгоджені. Ми її запрошуємо відвідати “Кримську платформу”, залишитися на 23 серпня. Залишиться вона чи ні, стане відомо найближчим часом”, – сказав Никифоров.
Речник президента додав, що журналісти зможуть запитати канцлерку особисто про це.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський та канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі, що відбудеться 22 серпня, обговорять гарантії виконання зобов’язань Німеччини щодо України на випадок запуску російського газопроводу “Північний потік -2”.
“Кримська платформа”
23 вересня 2020 року під час виступу у Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський запросив лідерів країн-учасниць ООН долучитися до створення міжнародної платформи для обговорення деокупації Криму.
В березні президент затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму.
Згідно зі Стратегією, Україна ініціює міжнародний переговорний процес щодо звільнення Криму та відновлення на цій території українського конституційного ладу (ґрунтуючись, зокрема, на положеннях Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності Кримської платформи).
- Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс не приїдуть на саміт Кримської платформи до Києва. Однак країна відправить представника уряду.