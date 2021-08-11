Меркель поки не підтвердила участь у «Кримській платформі», – речник Зеленського

Наразі невідомо, чи братиме участь канцлерка Німеччини Ангела Меркель у “Кримській платформі”. Однак вона приїде в Україну за день до події.

Про це під час брифінгу заявив речник президента Сергій Никифоров.

Меркель прибуде в Україну з офіційним візитом 22 серпня. Однак програма її візиту поки не сформована. Тож в Офісі президента не знають, чи відвідає канцлерка “Кримську платформу”, що відбудеться 23 серпня.

“Графік і програма візиту (в Україну, – ред.) Меркель поки остаточно не узгоджені. Ми її запрошуємо відвідати “Кримську платформу”, залишитися на 23 серпня. Залишиться вона чи ні, стане відомо найближчим часом”, – сказав Никифоров.

Речник президента додав, що журналісти зможуть запитати канцлерку особисто про це.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський та канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі, що відбудеться 22 серпня, обговорять гарантії виконання зобов’язань Німеччини щодо України на випадок запуску російського газопроводу “Північний потік -2”.