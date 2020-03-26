Про це журналістам повідомив спікер уряду Німеччини Штефан Зайберт.
Напередодні Зайберт повідомив, що перший тест канцлера на коронавірус також показав негативний результат, але в зв’язку з рекомендаціями медиків Меркель змушена бути в самоізоляції і працювати з дому.
Останній, третій тест, їй зроблять на початку наступного тижня.
- Канцлер ФРН Ангела Меркель відправилася на домашній карантин. Лікар, який робив їй щеплення, заразився коронавірусом.
- Перший тест на коронавірус канцлера Німеччини Ангели Меркель показав негативний результат.