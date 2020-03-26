Канцлер Німеччини Ангела Меркель в умовах самоізоляції здала другий тест на наявність коронавірусної інфекції. Результат виявився негативним.

Про це журналістам повідомив спікер уряду Німеччини Штефан Зайберт.

Напередодні Зайберт повідомив, що перший тест канцлера на коронавірус також показав негативний результат, але в зв’язку з рекомендаціями медиків Меркель змушена бути в самоізоляції і працювати з дому.

Останній, третій тест, їй зроблять на початку наступного тижня.