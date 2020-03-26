Про це журналістам повідомив спікер уряду Німеччини Штефан Зайберт.

Напередодні Зайберт повідомив, що перший тест канцлера на коронавірус також показав негативний результат, але в зв’язку з рекомендаціями медиків Меркель змушена бути в самоізоляції і працювати з дому.

Останній, третій тест, їй зроблять на початку наступного тижня.