Меркель запросила прем'єра Шмигаля до Берліна

Відповідну заяву канцлера опубліковано на сайті уряду Німеччини.

Так, Меркель запевнила Шмигаля в тому, що Німеччина й надалі надаватиме підтримку в реалізації українським урядом реформ.

“Сердечно вітаю вас з обранням на пост глави уряду. Наші двосторонні відносини досягли високого рівня завдяки все більш тісному співробітництву в останні роки. Федеральний уряд й надалі підтримуватиме вас та ваш уряд, особливо в областях децентралізації, енергоефективності, боротьби з корупцією і судової системи”, — зазначила вона у вітальному листі.

Також канцлерка запросила Шмигаля відвідати Берлін з офіційним візитом.

“Ми хотіли б ще більше поглибити наші двосторонні відносини. Ми хочемо краще використовувати можливості тісної економічної співпраці в майбутньому. Щоб обговорити ці та інші теми, я була би дуже рада вітати вас в Берліні”, — додала Меркель.