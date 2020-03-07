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Меркель запросила прем'єра Шмигаля до Берліна

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель привітала нового прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з обранням на посаду та запросила відвідати Берлін.

Субота, 7 березня 2020, 00:54

Відповідну заяву канцлера опубліковано на сайті уряду Німеччини.

Так, Меркель запевнила Шмигаля в тому, що Німеччина й надалі надаватиме підтримку в реалізації українським урядом реформ.

“Сердечно вітаю вас з обранням на пост глави уряду. Наші двосторонні відносини досягли високого рівня завдяки все більш тісному співробітництву в останні роки. Федеральний уряд й надалі підтримуватиме вас та ваш уряд, особливо в областях децентралізації, енергоефективності, боротьби з корупцією і судової системи”, — зазначила вона у вітальному листі.

Також канцлерка запросила Шмигаля відвідати Берлін з офіційним візитом.

“Ми хотіли б ще більше поглибити наші двосторонні відносини. Ми хочемо краще використовувати можливості тісної економічної співпраці в майбутньому. Щоб обговорити ці та інші теми, я була би дуже рада вітати вас в Берліні”, — додала Меркель.

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