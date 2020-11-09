Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена з перемогою на виборах.

Відповідну заяву на сторінці в Twitter опублікував її прессекретар Штеффен Зайберт.

“Американські громадяни прийняли рішення. Джо Байден стане 46-м президентом Сполучених Штатів Америки. Я бажаю йому від щирого серця щастя і успіху і вітаю також Камалу Харріс, обрану віце-президентом її країни”, – йдеться в повідомленні.