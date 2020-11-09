Відповідну заяву на сторінці в Twitter опублікував її прессекретар Штеффен Зайберт.
“Американські громадяни прийняли рішення. Джо Байден стане 46-м президентом Сполучених Штатів Америки. Я бажаю йому від щирого серця щастя і успіху і вітаю також Камалу Харріс, обрану віце-президентом її країни”, – йдеться в повідомленні.
- У суботу ввечері, 7 листопада, Джо Байден вперше виступив зі зверненням до нації як обраний президент США.
- Дональд Трамп зробив гучну заяву після новин про перемогу його конкурента Джо Байдена на виборах президента США. Прогнозовано, республіканець не згоден мирно передати владу опоненту.