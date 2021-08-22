Меркель про війну на Донбасі: Росія – учасниця цього конфлікту

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Росія є учасницею війни на Донбасі.

Про це вона заявила під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським за підсумками двосторонніх переговорів.

“Росія – учасниця цього конфлікту. Правильно, що Україна відмовляється вести прямі переговори з представниками сепаратистів“, – заявила вона.

За словами канцлерки, мінські домовленості хоч і не привели до очікуваного прогресу, але встановили “тишу” на Донбасі. Над цим треба постійно працювати.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський та канцлерка Німеччини Ангела Меркель визнали відсутність прогресу після зустрічі у “нормандському форматі”.

Як повідомлялося раніше, в Німеччині наполягають на необхідності імплементації так званої формули Штайнмаєра в українське законодавство для врегулювання ситуації на Донбасі.

В червні 2020 року Офіс президента підготував новий законопроєкт про так званий особливий статус тимчасово окупованих Росією територій Донбасу із запровадженою в нього “формулою Штайнмайера”.

В листопаді 2020 року українська сторона підготувала “План спільних кроків” для Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Він містив пропозицію про повне припинення збройного конфлікту та демілітаризацію окупованих територій Донбасу на початку 2021 року, аби провести там місцеві вибори 31 березня 2021 року.

За словами голови делегації Леоніда Кравчука, оскільки “формула Штайнмаєра” обговорювалася на зустрічі “нормандської четвірки” в грудні 2019 року в Парижі і була прийнята в роботу, то її “не можна обійти стороною” і необхідно було згадати в документі.

11 листопада делегація в Тристоронній контактній групі заявила, що сторони взяли український план щодо Донбасу за основу. Проте члени ТКГ це не підтвердили. 24 листопада стало відомо, що представники російської делегації у Тристоронній контактній групі підтримали план дій щодо Донбасу, запропонований бойовиками.