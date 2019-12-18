Про це повідомляє DW.

“Німеччина не має наміру відступати, але я не бачу іншої можливості, крім як вести переговори про те, що ми не схвалюємо подібної практики“, – заявила Меркель.

Уточнюється, що законопроєкт, який містить пункти про санкції проти компаній, що беруть участь в будівництві газопроводу “Північний потік – 2“, після прийняття Сенатом має ще підписати президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, що раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що американські санкції не зупинять створення “Північного потоку – 2”.