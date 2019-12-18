Про це повідомляє DW.
“Німеччина не має наміру відступати, але я не бачу іншої можливості, крім як вести переговори про те, що ми не схвалюємо подібної практики“, – заявила Меркель.
Уточнюється, що законопроєкт, який містить пункти про санкції проти компаній, що беруть участь в будівництві газопроводу “Північний потік – 2“, після прийняття Сенатом має ще підписати президент США Дональд Трамп.
Нагадаємо, що раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що американські санкції не зупинять створення “Північного потоку – 2”.
- Сенат США схвалив законопроєкт про оборонний бюджет на 2020 рік на 738 мільярдів доларів, в якому передбачено введення санкцій проти компаній, які беруть участь в будівництві газопроводу “Північний потік – 2“.