Про це повідомляється на сайті уряду Німеччини.
Меркель зазначила, що працює в режимі відеоконференцій і телефонних включень, але їй все ж не вистачає особистих контактів з колегами.
“Трохи бракує того, що я не можу, наприклад, особисто бути присутня на засіданнях уряду, що я не бачу людей або що немає особистих контактів”, – поділилася вона.
Останній, третій тест, їй зроблять на початку наступного тижня. Перші два показали негативний результат.
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