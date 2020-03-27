Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка залишається в самоізоляції після контакту з хворим коронавірусом, поскаржилася на брак живого спілкування.

Про це повідомляється на сайті уряду Німеччини.

Меркель зазначила, що працює в режимі відеоконференцій і телефонних включень, але їй все ж не вистачає особистих контактів з колегами.

“Трохи бракує того, що я не можу, наприклад, особисто бути присутня на засіданнях уряду, що я не бачу людей або що немає особистих контактів”, – поділилася вона.

Останній, третій тест, їй зроблять на початку наступного тижня. Перші два показали негативний результат.