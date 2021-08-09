Меркель та Зеленський проведуть переговори у Києві

Про це у Facebook заявив речник українського президента Сергій Никифоров.
За його словами, зустріч Меркель та Зеленського повинна відбутися 22 серпня.
“Федеральна канцлерка ФРН пані Ангела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня. Теми переговорів: безпека, двосторонні відносини та інші актуальні питання”, – заявив Никифоров.
Наразі інших деталей майбутньої зустрічі не повідомляють.
Нагадаємо, Меркель зустрінеться із Зеленським до його візиту у США. 21 липня стало відомо, коли відбудеться зустріч президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні.
“Президент Байден з нетерпінням чекає, аби привітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року”, — йдеться в заяві.
Президент України Володимир Зеленський назвав теми, які планує обговорити з американським лідером Джо Байденом. Глава держави зазначив, що очікує “змістовної й плідної зустрічі”, пресслужба Офісу президента.
- Напередодні, 21 липня, США та Німеччина офіційно оголосили про деталі домовленості щодо російського газогону “Північний потік-2”. #Букви розповідали, що передбачає угода для України.
- Україна та Польща назвали угоду США та Німеччини щодо “Північного потоку-2” відмовою від спроб зупинити запуск російського газогону, що створює додаткові загрози як для Києва, так і для Центральної Європи. Голова українського МЗС Дмитро Кулеба оголосив, що Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо газогону.
- Крім того, в Міністерстві закордонних справ заявили, що українська сторона не брала участь у переговорах та погодженні пакету домовленостей США та Німеччини щодо “Північного потоку-2”.
- Конгресменка, членкиня Демократичної партії, співголова групи підтримки України у Конгресі США Марсі Каптур наголосила, що Конгрес США повинен відкинути будь-які угоди, які не захищають трансатлантичну безпеку та суверенітет України. Ця заява пролунала на тлі повідомлень про підготовку до підписання угоди між США та Німеччиною щодо російського газопроводу “Північний потік-2”.