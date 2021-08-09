Меркель та Зеленський проведуть переговори у Києві

ЗеПорушення

53

Всього порушень

6

Днів без порушень
15:32 Майже половина українців вважають своє становище нестерпним, – соцопитування
Ексклюзив
14:57 У посольстві США відмовилися назвати, які наслідки чекатимуть на Милованова через брехню прикордонникам
14:29 Презентація Xiaomi Mi Mix 4, Mi Pad 5, нового телевізора запланована на 10 серпня
14:27 У президентському рейтингу лідирують Зеленський і Порошенко, – опитування
13:59 Лукашенко розповів, коли готовий буде визнати Крим російським
13:55 Не стримав сліз: Мессі емоційно попрощався з «Барселоною»
13:27 Фінляндія дозволила вільний в’їзд для українців
12:24 Netflix опублікував 30-секундний тизер до 4 сезону серіалу «Дивні дива»
11:58 Через 13 місяців після народження з лікарні виписали найменше в світі немовля
11:10 Угорщина відкрила кордони для українців
10:38 В окупованому Криму силовики увірвалися до храму ПЦУ та зірвали богослужіння
10:03 До Маріуполя на фестиваль за підтримки Українського культурного фонду приїхали російські виконавці
09:31 В Японії згадують жертв атомного бомбардування Нагасакі
08:26 В Україні за минулу добу зафіксовано 300 нових випадків COVID-19
07:59 У світі зареєстрували понад 203,4 мільйона випадків COVID-19
07:46 9 серпня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:19 Погода в Україні на 9 серпня: на заході грози, температура до +34°C

08 серпня

23:58 Amazon відкладає повернення співробітників в офіс до січня
23:28 Tesla відклала виробництво Cybertruck
22:59 У Чорногорії спалахнули масштабні лісові пожежі: фото
21:55 «Слуга» Санченко купив квартиру в Києві за 3,5 млн грн, не маючи потрібних доходів
21:26 Новий посол Ізраїлю Бродський прибув до України: фото
20:58 Кіт Герінґтон зізнався, що зловживав алкоголем й думав про суїцид після зйомок «Гри престолів»
20:31 Спортсменка плакала, тварина не реагувала: на Олімпіаді тренерка кулаком вдарила коня
20:19 Шмигаль назвав точний термін переходу України в режим paperless
19:58 Мессі влаштував прощальну вечерю для друзів з «Барселони»
19:46 Міноборони викличе олімпійську призерку Магучіх через фото з російською спортсменкою
19:24 У Греції тривають масштабні пожежі: знищено понад 56 тисяч гектарів лісу
19:05 «Повернись до мене»: Каньє Вест у новому треку натякнув, що шкодує про розлучення з Кім Кардаш’ян
18:28 В Індонезії прокинувся вулкан Мерапі: відео
17:56 Однієї дози вакцини Pfizer може бути достатньо для людей, які вже хворіли на COVID-19, – вчені
17:43 Катастрофа літака на Прикарпатті: перші деталі розслідування
17:31 В ЄС назвали умови, за яких скасують санкції проти Білорусі

Меркель та Зеленський проведуть переговори у Києві

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель прилетить у Київ для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

Понеділок, 9 серпня 2021, 14:55

Про це у Facebook заявив речник українського президента Сергій Никифоров.

За його словами, зустріч Меркель та Зеленського повинна відбутися 22 серпня.

“Федеральна канцлерка ФРН пані Ангела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня. Теми переговорів: безпека, двосторонні відносини та інші актуальні питання”, – заявив Никифоров.

Наразі інших деталей майбутньої зустрічі не повідомляють.

Нагадаємо, Меркель зустрінеться із Зеленським до його візиту у США. 21 липня стало відомо, коли відбудеться зустріч президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні.

“Президент Байден з нетерпінням чекає, аби привітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року”, — йдеться в заяві.

Президент України Володимир Зеленський назвав теми, які планує обговорити з американським лідером Джо Байденом. Глава держави зазначив, що очікує “змістовної й плідної зустрічі”, пресслужба Офісу президента.

  • Напередодні, 21 липня, США та Німеччина офіційно оголосили про деталі домовленості щодо російського газогону “Північний потік-2”. #Букви розповідали, що передбачає угода для України.
  • Україна та Польща назвали угоду США та Німеччини щодо “Північного потоку-2” відмовою від спроб зупинити запуск російського газогону, що створює додаткові загрози як для Києва, так і для Центральної Європи. Голова українського МЗС Дмитро Кулеба оголосив, що Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо газогону.
  • Крім того, в Міністерстві закордонних справ заявили, що українська сторона не брала участь у переговорах та погодженні пакету домовленостей США та Німеччини щодо “Північного потоку-2”.
  • Конгресменка, членкиня Демократичної партії, співголова групи підтримки України у Конгресі США Марсі Каптур наголосила, що Конгрес США повинен відкинути будь-які угоди, які не захищають трансатлантичну безпеку та суверенітет України. Ця заява пролунала на тлі повідомлень про підготовку до підписання угоди між США та Німеччиною щодо російського газопроводу “Північний потік-2”.
Теги: Володимир Зеленський, Ангела Меркель, переговори, Північний потік-2

Читати #Букви у Telegram і у Facebook