Меркель та Зеленський проведуть переговори у Києві

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель прилетить у Київ для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це у Facebook заявив речник українського президента Сергій Никифоров.

За його словами, зустріч Меркель та Зеленського повинна відбутися 22 серпня.

“Федеральна канцлерка ФРН пані Ангела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня. Теми переговорів: безпека, двосторонні відносини та інші актуальні питання”, – заявив Никифоров.

Наразі інших деталей майбутньої зустрічі не повідомляють.

Нагадаємо, Меркель зустрінеться із Зеленським до його візиту у США. 21 липня стало відомо, коли відбудеться зустріч президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні.

“Президент Байден з нетерпінням чекає, аби привітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року”, — йдеться в заяві.

Президент України Володимир Зеленський назвав теми, які планує обговорити з американським лідером Джо Байденом. Глава держави зазначив, що очікує “змістовної й плідної зустрічі”, пресслужба Офісу президента.