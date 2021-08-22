Меркель відповіла, за яких умов Німеччина підтримає санкції проти «‎Північного потоку-2»‎

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час візиту до України заявила про можливість введення санкцій проти "Північного потоку-2". Це станеться, якщо РФ використає газопровід, як зброю.

Про це вона заявила під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.

Зокрема, канцлерка підкреслила, що “Північний потік-2” – це європейсько-російський проєкт.

“Тривогу з українського боку ми серйозно сприймаємо і чітко говорили про те, що в європейських рамках ми виступаємо за нові санкції, якщо Росія намагатиметься використати газогін, як зброю“, – заявила Меркель.

За її словами, про це вона говорила й під час перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним.

Меркель повідомила, що є спеціальний уповноважений з питань транзиту, який зараз починає нові переговори, щоб договір з Україною, який триває до 2024 року, був продовжений.

Нагадаємо, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент України Володимир Зеленський провели переговори, під час яких обговорили російський газопровід “Північний потік-2”. Детальніше про це – у матеріалі.