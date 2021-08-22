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Меркель відповіла, за яких умов Німеччина підтримає санкції проти «‎Північного потоку-2»‎

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час візиту до України заявила про можливість введення санкцій проти "Північного потоку-2". Це станеться, якщо РФ використає газопровід, як зброю.

Неділя, 22 серпня 2021, 15:57

Про це вона заявила під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.

Зокрема, канцлерка підкреслила, що  “Північний потік-2” – це європейсько-російський проєкт.

“Тривогу з українського боку ми серйозно сприймаємо і чітко говорили про те, що в європейських рамках ми виступаємо за нові санкції, якщо Росія намагатиметься використати газогін, як зброю“, – заявила Меркель.

За її словами, про це вона говорила й під час перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним.

Меркель повідомила, що є спеціальний уповноважений з питань транзиту, який зараз починає нові переговори, щоб договір з Україною, який триває до 2024 року, був продовжений.

Нагадаємо, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент України Володимир Зеленський провели переговори, під час яких обговорили російський газопровід “Північний потік-2”. Детальніше про це – у матеріалі.

“Північний потік-2”

Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладку двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.

Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.

Реалізація проєкту була  зупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.

У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладання труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.

Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.

Потім стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу. У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.

Гендиректор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що будівельні роботи на газопроводі “Північний потік – 2” планується завершити до кінця літа. 

  • Президент США Джо Байден заявляв, що Російська Федерація не має права використовувати трубопровід “Північний потік – 2”, як енергетичну зброю проти України.
  • Конгресменка, членкиня Демократичної партії, співголова групи підтримки України у Конгресі США Марсі Каптур наголосила, що Конгрес США повинен відкинути будь-які угоди, які не захищають трансатлантичну безпеку та суверенітет України. Ця заява пролунала на тлі повідомлень про підготовку до підписання угоди між США та Німеччиною щодо російського газопроводу “Північний потік-2”.
  • Україна та Польща назвали угоду США та Німеччини щодо “Північного потоку-2” відмовою від спроб зупинити запуск російського газогону, що створює додаткові загрози як для Києва, так і для Центральної Європи.
  • Європарламентарі з Литви, Польщі, Латвії, Іспанії, Словаччини, Румунії, Данії та Болгарії виступили зі спільною заявою щодо американсько-німецької угоду стосовно російського газопроводу “Північний потік-2”.
  • Президент України Володимир Зеленський та канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі, що відбудеться 22 серпня, обговорять гарантії виконання зобов’язань Німеччини щодо України на випадок запуску російського газопроводу “Північний потік -2”.
Теги: Володимир Зеленський, Ангела Меркель, Північний потік-2, санкції

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