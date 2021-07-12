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Меркель відзначила відсутність прогресу щодо мінських угод і закликала до імплементації «формули Штайнмаєра»

В Німеччині наполягають на необхідності імплементації так званої формули Штайнмаєра в українське законодавство для врегулювання ситуації на Донбасі. 

Понеділок, 12 липня 2021, 22:14

Про це канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

“З Мінськими домовленостями в нас не вистачає прогресу. Україна вздовж лінії розмежування відкрила багато КПВВ. Не тією ж мірою це було зроблено з боку сепаратистів в Луганській та Донецькій областях”, — зазначила Меркель.

“Нам потрібна імплементація так званої формули Штайнмаєра в українське законодавство, ми хочемо досягти, щоб в цих регіонах були проведені вибори”, — додала канцлерка.

Меркель зазначила, що тиск на Україну посилюється, зокрема, через стягування військових та техніки до кордонів. Вона також  висловила впевненість у тому, що після зміни влади федеральний уряд Німеччини і надалі працюватиме над тим, аби у виконанні Мінських домовленостей було досягнуто прогрес.

“Формула Штайнмаєра”

1 жовтня 2019 року Володимир Зеленський заявив, що українська делегація на переговорах Тристоронньої контактної групи затвердила текст “формули Штайнмаєра” про проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

#Букви розповідали, що таке “формула Штайнмаєра”. Фактично це метод імплементації Комплексу заходів із виконання Мінського протоколу, запропонований німецьким політиком Франком-Вальтером Штайнмаєром, який полягає в теоретичному варіанті врегулювання війни на Донбасі шляхом проведення місцевих виборів під наглядом ОБСЄ, надання тимчасового особливого статусу окремим територіям Донбасу, а потім – після доповіді представників ОБСЄ за підсумками виборів – надання постійного особливого статусу цим територіям.

Представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Олексій Резніков зазначав, що “формула Штайнмаєра” вже давно прописана в законі про особливий статус Донбасу, тільки “звучить трішечки інакше”.

В червні 2020 року Офіс президента підготував новий законопроєкт про так званий особливий статус тимчасово окупованих Росією територій Донбасу із запровадженою в нього “формулою Штайнмайера”.

В листопаді 2020 року українська сторона підготувала “План спільних кроків” для Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Він містив пропозицію про повне припинення збройного конфлікту та демілітаризацію окупованих територій Донбасу на початку 2021 року, аби провести там місцеві вибори 31 березня 2021 року.

За словами голови делегації Леоніда Кравчука, оскільки “формула Штайнмаєра” обговорювалася на зустрічі “нормандської четвірки” в грудні 2019 року в Парижі і була прийнята в роботу, то її “не можна обійти стороною” і необхідно було згадати в документі.

11 листопада делегація в Тристоронній контактній групі заявила, що сторони взяли український план щодо Донбасу за основу. Проте члени ТКГ це не підтвердили. 

24 листопада стало відомо, що представники російської делегації у Тристоронній контактній групі підтримали план дій щодо Донбасу, запропонований бойовиками.

Теги: Ангела Меркель, Володимир Зеленський, Ангела Меркель, вибори в ОРДЛО, Мінські домовленості, формула Штайнмаєра

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