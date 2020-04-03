Канцлер Німеччини Ангела Меркель припинила самоізоляцію і приступила до роботи.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Представниця канцлера заявила, що сьогодні Меркель вийшла з самоізоляції і приступила до роботи.

Як відомо, Меркель перебувала на карантині і працювала вдома після того, як 20 березня їй зробив щеплення лікар, у якого виявили коронавірус.

Перший тест Меркель на коронавірус виявився негативним.

Згодом канцлер Німеччини в умовах самоізоляції здала другий тест на наявність коронавірусної інфекції. Результат також виявився негативним.