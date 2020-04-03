Про це повідомляє агентство Reuters.
Представниця канцлера заявила, що сьогодні Меркель вийшла з самоізоляції і приступила до роботи.
Як відомо, Меркель перебувала на карантині і працювала вдома після того, як 20 березня їй зробив щеплення лікар, у якого виявили коронавірус.
Перший тест Меркель на коронавірус виявився негативним.
Згодом канцлер Німеччини в умовах самоізоляції здала другий тест на наявність коронавірусної інфекції. Результат також виявився негативним.
- Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка залишається в самоізоляції після контакту з хворим коронавірусом, поскаржилася на брак живого спілкування.