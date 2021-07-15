Ангела Меркель востаннє за 16 років роботи канцлером Німеччини відвідала США з офіційним візитом. Вона зустрічалась та співпрацювала з чотирма американськими президентами.

Про це повідомив американський лідер Джо Байден під час спільної пресконференції за результатами зустрічі.

Байден пожартував, що Меркель бувала в Білому домі так часто, що краще, ніж він, знає, де й що знаходиться.

Меркель додала, що впродовж 16 років співпрацювала з різними американськими лідерами, але зуміла зберегти робочі відносини. При цьому, президента Байдена вона назвала “давнім другом”:

“Я сподіваюсь, що ми залишимось друзями й будемо зустрічатись в якомусь іншому форматі”.

Резюмуючи, Байден сказав, що представників німецької делегації чекає вечеря з американськими колегами й він не хотів би, аби страви були холодними.

Що сказали про Україну

Байден повідомив, що разом з Меркель вони обговорили необхідність забезпечення суверенітету й територіальної цілісності України, а також – необхідність подальших реформ в цій країні.

Також Байден додав, що США та Німеччина підтримують прагнення України до трансатлантичної співпраці (членство в НАТО, – ред.).

“Ми будемо разом захищати наших союзників, наш західний фланг, проти російської агресії”, – заявив президент США.

Лідери домовились про спільну угоду в рамках забезпечення альтернативних джерел енергії, а також – змін клімату. До цих ініціатив буде частково залучено Україну.

Про Україну й “Північний потік – 2”

Меркель пояснила, що Німеччина реагуватиме, якщо Росія порушить умови договору щодо транспортування газу територією України.

“Не тільки Німеччина, але й вся Європа брала участь в переговорах з Росією щодо транспортування газу територією України після запуску “Північного потоку – 2″. Ми домовились й підписали договір, в рамках якого в нас є контракт на постачання природного газу… Щодо санкцій, ми маємо спеціальні механізми реагування на будь-які спроби Росії вплинути на ситуацію в Україні… Але я сподіваюсь, що вони нам не знадобляться. Побачимо – час покаже”, – сказала Меркель.

У Байдена запитали, чи він зробить щось, адже трубопровід може запрацювати через кілька днів.

“Коли я став президентом, трубопровід було побудовано на 90%. Вже не було сенсу щось робити, бо будівництво фактично закінчили. Мені потрібно було порадитися з канцлеркою Німеччини, аби вирішити, що робити далі, бо було очевидно, що Росія просто шантажує Україну. В нас є практичні методи, які ми використаємо, якщо шантаж продовжиться”, – прокоментував Байден.

Байден переконаний, що Російська Федерація не має права використовувати трубопровід “Північний потік – 2”, як енергетичну зброю проти України.

“Я підтвердив своє занепокоєння щодо трубопроводу “Північний потік – 2″. Ми говорили про те, що не можна давати Росії можливість скористатися енергетикою, як зброєю… Ми повинні захистити своїх союзників”, – сказав Байден.

Меркель з цього приводу додала:

“Ми, як і раніше, заявляємо, що Україна залишиться країною для транзиту газу… Ми повинні забезпечити її територіальну цілісність й суверенітет. Ми будемо активно перешкоджати Росії, якщо вона намагатиметься посягнути на суверенність України й будь-які проєкти, які вже підписані з Україною стосовно постачання природного газу“.

“Північний потік-2”

Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладку двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.

Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.

Реалізація проєкту була призупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.

У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладання труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.

Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.

Потім стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу. У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.

Напередодні гендиректор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що будівельні роботи на газопроводі “Північний потік – 2” планується завершити до кінця літа.