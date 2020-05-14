Про це повідомляє європейське видання Brusseles Times.

Меркель зазначила, що у неї є докази “обурливих спроб” кібервзлому систем німецького парламенту.

“Я можу чесно сказати, що мені боляче. Кожен день я намагаюся поліпшити відносини з Росією, і, з іншого боку, у мене є вагомі докази того, що Росія робить це”, – сказала Меркель.

Нагадаємо, Бундестаг став жертвою кібератаки у 2015 році. Атаку приписують приписується російським службам. Москва спростувала звинувачення.