Про це повідомляє європейське видання Brusseles Times.
Меркель зазначила, що у неї є докази “обурливих спроб” кібервзлому систем німецького парламенту.
“Я можу чесно сказати, що мені боляче. Кожен день я намагаюся поліпшити відносини з Росією, і, з іншого боку, у мене є вагомі докази того, що Росія робить це”, – сказала Меркель.
Нагадаємо, Бундестаг став жертвою кібератаки у 2015 році. Атаку приписують приписується російським службам. Москва спростувала звинувачення.
- Немецкая прокуратура выдала ордер на арест 29-летнего россиянина Дмитрия Сергеевича Бадина. Его обвиняют во взломе систем Бундестаг весной 2015 года.