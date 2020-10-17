Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала жителів країни якщо змога залишатися вдома, з огляду на темпи поширення коронавірусу COVID-19.

Про це вона заявила у зверненні до нації, повідомляє Reuters.

Меркель закликала громадян зробити все можливе, щоб “вірус не вийшов з-під контролю”.

“Я звертаюся до вас: зустрічайтеся з меншою кількістю людей, як вдома, так і на вулиці. Будь ласка, відмовтеся від будь-якої подорожі, яка не є абсолютно необхідною, від будь-якої вечірки, яка не є абсолютно необхідною … Ми повинні зробити все, щоб вірус не вийшов з-під контролю. Кожен день на рахунку”, – сказала Меркель.

За даними Інституту Роберта Коха (RKI) з інфекційних захворювань, хоча рівень інфікування в Німеччині був нижчим, ніж в більшій частині Європи, він зростає. У суботу, 17 жовтня, в Німеччині захворіли 7830 осіб.

Політики та експерти в області охорони здоров’я закликали німців прийняти добровільно заходи захисту, окрім запропонованих, в тому числі носити маски, уникати тісного контакту з іншими і мити руки.