Про це повідомило управління преси та інформації Федерального уряду Німеччини.

У четвер, 11 листопада, між Путіним та Меркель відбулася телефонна розмова. Вони спілкувалися другий день поспіль. Цю розмову ініціювала Меркель.

Під час перемовин сторони обмінялися думками щодо поточної ситуації на білорусько-польському кордоні. Канцлерка наголосила, що причиною цього став білоруський режим, який використовує беззахисних людей у ​​гібридній атаці на Європейський Союз.

Також вона закликала президента РФ до активізації роботи “нормандського формату”.

“Канцлерка також торкнулася ситуації з безпекою на кордонах і на сході України і закликав президента Росії просувати переговори в “нормандському форматі” для виконання Мінських угод про мирне врегулювання конфлікту”, — йдеться в повідомленні.

Наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський та канцлерка Німеччини Ангела Меркель визнали відсутність прогресу після зустрічі в “нормандському форматі”.

Зеленський раніше закликав Захід підтримати оновлення “нормандського формату” та запросити до участі у переговорах США, Велику Британію та Канаду. Також він відкинув пропозицію президента РФ Володимира Путіна провести переговори з ватажками “Л/ДНР”.