Про це повідомляє DW.
За її словами необхідно серйозно ставитися до його слів, “не ігнорувати їх від початку, вважаючи блефом”.
Такий підхід “не є в жодному разі ознакою слабкості чи умиротворення, а є свідченням політичної мудрості”, зазначила Меркель. Тим самим Захід міг зберегти простір для дій і навіть розширити його, вважає ексканцлерка ФРН.
Вона підтримала позицію нинішнього уряду ФРН, який відмовляється у конфлікті з РФ робити будь-які дії без узгодження з партнерами. На думку Меркель, якби сьогодні на чолі німецького уряду був Гельмут Коль, він зробив би “все для захисту та відновлення суверенітету та територіальної цілісності України”. Але водночас Коль не забував би про те, що на цю мить здається важко уявним, а саме — якими могли б бути в майбутньому відносини з РФ, — і не робив би це без погодження з союзниками, додала вона.
Після початку повномасштабної військової агресії РФ проти України Ангелу Меркель багаторазово критикували за її політику щодо Москви. Досі Меркель за рідкісними винятками утримувалася від оцінок цієї агресії.
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Після нападу на Україну російський президент Володимир Путін, як й інші представники російської влади, а також пропагандисти неодноразово давали зрозуміти, що РФ може застосувати ядерну зброю у разі ядерної атаки або екзистенційної загрози для РФ. 21 вересня Путін у зверненні до російського народу у зв’язку з початком мобілізації заявив, що влада РФ для захисту своєї території готова використати всі наявні сили, наголосивши, що “це не блеф”.
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