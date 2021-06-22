Про це сповістили на сайтах президента України та канцлерки Німеччини.

У федеральному уряді зазначають, що Ангела Меркель зателефонувала Володимиру Зеленському з нагоди 80-ї річниці нападу Німеччини на Радянський Союз.

“Канцлер наголосила, що злочини, вчинені німцями, в результаті яких багато мільйонів людей втратили життя в Україні, Росії, Білорусі та інших колишніх радянських республіках, ніколи не будуть забуті. Німеччина усвідомлює цю історичну відповідальність і водночас вдячна, що стільки людей у ​​цих країнах простягнули руку для примирення”, — йдеться в повідомленні.

Офіс президента також інформує, що розмова стосувалася Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

Крім цього, ОПУ інформує, що Меркель підтвердила запрошення взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України, а також запросила Зеленського відвідати Берлін.

“Зі свого боку Федеральний канцлер запросила Главу Української держави здійснити найближчим часом візит до Берліна для обговорення низки питань двосторонніх відносин України та Німеччини та процесу мирного врегулювання на Донбасі”, — йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що німецька сторона не інформує про відповідне запрошення.

Президент України Володимир Зеленський у своєму повідомленні в Twitter зазначив, що візит відбудеться 12 липня.

“Вдячний за запрошення відвідати 12 липня Берлін для обговорення актуальних безпекових питань та питань співпраці”, — написав він.