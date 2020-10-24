Про це вона заявила в своєму щотижневому відеоподкасті, повідомляє DW.
Меркель сказала, що поведінка кожного громадянина Німеччини впливає на те, як поширюється вірус.
“Ми не безсилі проти вірусу, наша поведінка визначає, як сильно і як швидко він поширюється. І вимога часу для нас усіх зараз: обмежити контакти і зустрічатися з якомога меншою кількістю людей”, – сказала Меркель.
Канцлер Німеччини звернула увагу на те, що за минулий тиждень ситуація з COVID-19 лише загострилася.
- 17 жовтня канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала жителів країни якщо змога залишатися вдома, з огляду на темпи поширення коронавірусу COVID-19.