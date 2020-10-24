Канцлер Ангела Меркель повторила свій заклик до громадян Німеччини обмежити соціальні контакти і бути вдома, з огляду на зростання захворюваності на коронавірус COVID-19.

Про це вона заявила в своєму щотижневому відеоподкасті, повідомляє DW.

Меркель сказала, що поведінка кожного громадянина Німеччини впливає на те, як поширюється вірус.

“Ми не безсилі проти вірусу, наша поведінка визначає, як сильно і як швидко він поширюється. І вимога часу для нас усіх зараз: обмежити контакти і зустрічатися з якомога меншою кількістю людей”, – сказала Меркель.

Канцлер Німеччини звернула увагу на те, що за минулий тиждень ситуація з COVID-19 лише загострилася.