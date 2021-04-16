Про це у Twitter заявив речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

За його словами, Меркель задоволена, що отримала щеплення та вважає вакцинацію “шляхом до подолання пандемії”.

“Я рада, що сьогодні мені зробили перше щеплення вакциною AstraZeneca. Я хочу подякувати всім, хто бере участь в кампанії вакцинації, і всім, хто вакцинувався. Вакцинація – ключ до подолання пандемії”, – заявила канцлерка.

Нагадаємо, у березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія. #Букви зібрали всю інформацію про паніку навколо вакцини AstraZeneca.