Канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорить ряд питань, зокрема врегулювання ситуації на Донбасі та реформи. Переговори відбудуться пройдуть 12 липня.

Про це повідомляє пресслужба німецького уряду.

За словами офіційного представника уряду Німеччини Штеффена Зайберта, 12 липня Меркель прийме Зеленського у Федеральній канцелярії, де у них на 19:00 (20:00 за Києвом) запланована спільна вечеря.

“Темами зустрічі стануть двосторонні відносини, виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на сході України, процес українських реформ, економічні питання і відносини з Росією”, – зазначив Зайберт.