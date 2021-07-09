Про це повідомляє пресслужба німецького уряду.
За словами офіційного представника уряду Німеччини Штеффена Зайберта, 12 липня Меркель прийме Зеленського у Федеральній канцелярії, де у них на 19:00 (20:00 за Києвом) запланована спільна вечеря.
“Темами зустрічі стануть двосторонні відносини, виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на сході України, процес українських реформ, економічні питання і відносини з Росією”, – зазначив Зайберт.
- Раніше повідомлялося, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель 15 липня завітає з першим офіційним візитом до Білого дому. Це буде перший візит Меркель до США за адміністрації Байдена та, ймовірно, останній за час роботи канцлеркою.
- Зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена планується на кінець липня.
- Таким чином, зустріч Зеленського та Меркель відбудеться перед тим, як канцлерка відвідає Білий дім.