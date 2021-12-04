Про це повідомила пресслужба канцлерки.
Вона закликала громадян щепитися від коронавірусу та додала, що ключем до подолання пандемії є “ефективна та надійна вакцина”.
“Я наполегливо прошу вас — поставтеся серйозно до підступного вірусу. Саме новий варіант Omicron, очевидно, ще заразніший, ніж попередні штами. Вакцинуйтесь! Не має значення, чи це буде перше щеплення або бустерне (третє щеплення – ред.)”, — сказала вона.
Канцлерка також подякувала громадянам, які дотримуються коронавірусних обмежень, та попередила про важкий період.
“На жаль, нас чекають знову важкі тижні, які ми зможемо подолати тільки доклавши спільних зусиль. Я хотіла б усім серцем того, щоби у нас це вийшло”, — наголосила Меркель.
- 2 грудня у Берліні відбулася церемонія щодо залишення посади канцлера країни Ангелою Меркель.
- Нагадаємо, у Німеччині 26 вересня пройшли вибори до Бундестагу. Згідно з попередніми результатами, лівоцентристські соціал-демократи (СДПН) з невеликою перевагою перемогли на федеральних виборах в Німеччині, обійшовши партію канцлерки Ангели Меркель.
- 7 листопада Ангела Меркель поділилася своїми підсумками багаторічної роботи у політиці та планами на майбутнє.
- А 25 жовтня відбулося перше засідання Бундестагу 20-го скликання, на якому канцлерка Німеччини Ангела Меркель була гостем. Цього ж дня офіційно завершилися її повноваження канцлерки.