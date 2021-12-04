Про це повідомила пресслужба канцлерки.

Вона закликала громадян щепитися від коронавірусу та додала, що ключем до подолання пандемії є “ефективна та надійна вакцина”.

“Я наполегливо прошу вас — поставтеся серйозно до підступного вірусу. Саме новий варіант Omicron, очевидно, ще заразніший, ніж попередні штами. Вакцинуйтесь! Не має значення, чи це буде перше щеплення або бустерне (третє щеплення – ред.)”, — сказала вона.

Канцлерка також подякувала громадянам, які дотримуються коронавірусних обмежень, та попередила про важкий період.

“На жаль, нас чекають знову важкі тижні, які ми зможемо подолати тільки доклавши спільних зусиль. Я хотіла б усім серцем того, щоби у нас це вийшло”, — наголосила Меркель.