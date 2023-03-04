Goodwine разом з українською виноробнею Stakhovsky Wines впустили вино Victoria, присвячене сомельє Вікторії Замченко, яка у жовтні 2022 року загинула внаслідок російської атаки дронами на Київ.

Про це йдеться на офіційному сайті фонду Victoria та на сторінці Goodwine у Facebook.

Наприкінці лютого розпочав роботу благодійний фонд Victoria, створений у пам’ять про Вікторію Замченко — сомельє Goodwine, яка 17 жовтня 2022 загинула внаслідок російської атаки дронами на Київ. Вікторія загинула разом зі своїм чоловіком Богданом, вони чекали на дитину.

У Goodwine зазначили, що діяльність Фонду буде спрямована на підтримку молодих сімей України.

“Віка працювала у компанії 6 років і була однією з найкращих сомельє України. Вона часто казала: “Треба менше себе жаліти”. Її загибель — велике горе для нас, але ми вирішили трансформувати наш біль у добрі справи. Фонд опікуватиметься проєктами, завдяки яким ім’я Віки пам’ятатимуть”, – розповів співвласник Goodwine Дмитро Кримський.

​​Першою частиною благодійного проєкту стане реліз вина, зробленого у партнерстві з українською виноробнею Stakhovsky Wines. Мерло 2019 під назвою Victoria вже готове, знайти його можна на полицях Goodwine та Bad Boy. Саме його, за інформацією пресслужби Goodwine, Вікторія відзначила у своєму останньому огляді українських вин.

Усі кошти від продажу вина будуть передані фонду Victoria.

У компанії розповіли, що друга частина благодійного проєкту — спільне створення Goodwine та Stakhovsky Wines винограднику на окремій земельній ділянці у господарстві Сергія Стаховського. Запланована площа виноградника — 0,5 га, а кількість вина, що буде випускатися — близько 5000 пляшок.

За попереднім планом, перші лози буде висаджено навесні 2024 року, а перший врожай вина можна очікувати у 2028 році. Цей український піно-нуар теж буде називатись Victoria. Всі кошти від його продажу будуть направлятися до однойменного фонду та йти на підтримку молодих українських сімей.

Нагадаємо, що 17 жовтня 2022 року, Вікторія загинула у Києві внаслідок обстрілу житлового будинку дронами-камікадзе.

Тіло співробітниці компанії Goodwine Вікторії рятувальники знайшли в обіймах із її чоловіком Богданом та котом у розтрощеному будинку. Богдану та Вікторії було по 34 роки. Вікторія була на шостому місяці вагітності та мала намір у грудні йти у декрет.

Разом пара ще з 2012 року. Спочатку жили у Рівному, а у 2014 році переїхали до Києва. У двокімнатній квартирі, яку зруйнували загарбники, пара прожила майже 3 роки. Коли почалась повномасштабна війна, Вікторія тимчасово поїхала до Рівного, проте вже у липні повернулась у Київ.

У пресслужбі компанії Goodwine розповіли, що шість років тому Вікторія стала сомельє магазину Goodwine на Мечнiкова. Вона була єдиною дівчиною у відділі, але ніколи не виявляла слабкості, для неї не існувало складних завдань, викликів.