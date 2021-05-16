Про це пише видання Daily Post.

Оуен, який народився в передмісті Лондона Гарроу, але прожив у Бангорі майже п’ять років, був одноголосно обраний мером міста.

Пропрацювавши заступником мера протягом року, Оуен сказав, що для нього було “честю” отримати найвищу посаду, і сподівається, що ця роль дозволить поліпшити місто і об’єднати громади.

“Я приїхав сюди як студент п’ять років тому, бо хотів тут вчитися і місто було дуже гарним. Протягом тижня я закохався в нього і спробував зануритися в культуру міста. Місто дуже багато значить для мене, і я відчуваю себе привілейованим, що мені довірили представляти мою громаду на національній і міжнародній арені. Бангор може багато чого запропонувати”, – сказав Оуен North Wales Live.

За словами нового мера, він буде працювати над залученням “більшої кількості коштів для поліпшення центральної вулиці, збільшення кількості зелених насаджень та розвитку взаємозв’язку між університетом і самим містом”.

А ще молодий мер розповів, чим він відрізнятиметься від інших. Він не вважає себе ні чоловіком, ні жінкою, а ідентифікує себе як гендерквір.

По відношенню до себе він вважає за краще використовувати займенники “їхній / вони”.

“Я знаю, що я не хлопець, але я знаю, що я не транс-жінка. Протягом довгого часу я був збитий з пантелику … Ми повинні цінувати людей і їх відмінності, і я хочу, щоб люди у громаді Бангора розуміли , що бути іншим – нормально і що ваші почуття реальні”, – сказав новообраний мер.