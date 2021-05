Про це пише видання Daily Post.

Оуен, який народився в передмісті Лондона Гарроу, але прожив у Бангорі майже п’ять років, був одноголосно обраний мером міста.

Пропрацювавши заступником мера протягом року, Оуен сказав, що для нього було “честю” отримати найвищу посаду, і сподівається, що ця роль дозволить поліпшити місто і об’єднати громади.

When I came out two years ago I was so worried I’d be ostracized by my community or worse. Today my community elected me Mayor of our great City. The youngest ever Mayor in Wales. The first ever openly Non-Binary Mayor of any city anywhere. Beyond humbled, Diolch Bangor 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/pGHiaQTVaO

— Mayor Owen J Hurcum 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏳️‍⚧️🏳️‍🌈🇪🇺 (@OwenJHurcum) May 10, 2021