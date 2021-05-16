22-річний випускник Бангорського університету Оуен Дж. Хуркум зовсім нещодавно був призначений на посаду мера уельського міста Бангор. Хлопець став наймолодшим мером міста.

Про це пише видання Daily Post.

Оуен, який народився в передмісті Лондона Гарроу, але прожив у Бангорі майже п’ять років, був одноголосно обраний мером міста.

Пропрацювавши заступником мера протягом року, Оуен сказав, що для нього було “честю” отримати найвищу посаду, і сподівається, що ця роль дозволить поліпшити місто і об’єднати громади.

When I came out two years ago I was so worried I’d be ostracized by my community or worse. Today my community elected me Mayor of our great City. The youngest ever Mayor in Wales. The first ever openly Non-Binary Mayor of any city anywhere. Beyond humbled, Diolch Bangor 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/pGHiaQTVaO — Mayor Owen J Hurcum 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏳️‍⚧️🏳️‍🌈🇪🇺 (@OwenJHurcum) May 10, 2021

“Я приїхав сюди як студент п’ять років тому, бо хотів тут вчитися і місто було дуже гарним. Протягом тижня я закохався в нього і спробував зануритися в культуру міста. Місто дуже багато значить для мене, і я відчуваю себе привілейованим, що мені довірили представляти мою громаду на національній і міжнародній арені. Бангор може багато чого запропонувати”, – сказав Оуен North Wales Live.

За словами нового мера, він буде працювати над залученням “більшої кількості коштів для поліпшення центральної вулиці, збільшення кількості зелених насаджень та розвитку взаємозв’язку між університетом і самим містом”.

А ще молодий мер розповів, чим він відрізнятиметься від інших. Він не вважає себе ні чоловіком, ні жінкою, а ідентифікує себе як гендерквір.

Thanks you @JoeAli_ for this lovely article, very pleased my gratitude for Bangor and it’s Council in particular came through – guess I can sometimes be more coherent than I think 😅 https://t.co/JUFPaxyfFd — Mayor Owen J Hurcum 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏳️‍⚧️🏳️‍🌈🇪🇺 (@OwenJHurcum) May 13, 2021

По відношенню до себе він вважає за краще використовувати займенники “їхній / вони”.

“Я знаю, що я не хлопець, але я знаю, що я не транс-жінка. Протягом довгого часу я був збитий з пантелику … Ми повинні цінувати людей і їх відмінності, і я хочу, щоб люди у громаді Бангора розуміли , що бути іншим – нормально і що ваші почуття реальні”, – сказав новообраний мер.