Мера Одеси Геннадія Труханова та ще чотирьох людей вважають причетними до низки злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі. Їм оголосили про підозру.

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова у Facebook.

“Інформую суспільство про те, що підписала 5 підозр в рамках розслідування кримінального провадження силами детективів НАБУ та прокурора САП… Підозрюваними стали мер міста, низка міських посадовців і один відомий одесит, роль якого уважно вивчалась слідством, щоб ні в якому разі не помилитися і нічого не пропустити”, – повідомила Венедіктова.

За її словами, слідчим вдалося кваліфіковано задокументувати протиправну діяльність підозрюваних. Сьогодні усі п’ятеро фігурантів, зокрема й Труханов, мають статус підозрюваних. Венедіктова не виключає, що кількість підозрюваних може збільшуватися.

У чому підозрюють Труханова?

Генпрокурорка зазначила, що Труханов та четверо інших фігурантів були причетні до цілого ряду злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі. Реальне заволодіння землями фігуранти справи називали орендою.

Згідно з експертними висновками, збитки міському бюджету склали понад 533 млн грн.. Ця сума може змінитися до моменту закінчення розслідування і передачі справи до суду, зважаючи на існування інших важливих обставин, які опрацьовуються детективами й прокурорами

“У нас ніколи не було сумнівів у тому, що такі складні злочинні механізми можуть працювати як годинник лише тоді, коли в когось вистачило нахабства і, напевно, сміливості вибудувати абсолютно чітку ієрархічну модель, де у кожного своя роль, своя функція, до дрібниць зрозумілі компетенції, а на троні – ватажок, який вміло смикає за потрібні ниточки в потрібний час”, – зазначає Венедіктова.

Генпрокурорка додала, що слідчі проаналізували колосальний масив даних: телефонні перемовини, дані з комп’ютерів, інформацію, законно отриману з електронних поштових скриньок і багато чого іншого.