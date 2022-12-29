Міському голові Полтави Олександру Мамаю повідомили про підозру щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.

Зазначається, що Мамай поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.

Покарання передбачає позбавлення волі строком до 12 років.

“Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду”, – додали в СБУ.

Нагадаємо, що вранці 29 грудня співробітники Служби Безпеки України розпочали проведення слідчих дій у приміщенні Полтавської міської ради. На виході з сесійної зали мера “оточили співробітники СБУ та повели у його робочий кабінет”.