США затвердили другу частину безпекової допомоги Україні на суму у 150 млн доларів. Водночас у Міноборони України вже визначились, на що підуть ці гроші.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зокрема, очільник міністерства Андрій Таран запевнив, що ця допомога буде спрямована на проведення заходів із забезпечення територіальної цілісності України, оборони кордонів та поглиблення взаємосумісності з НАТО.

“Йдеться про поповнення наших арсеналів протиартилерійських радарів, засобів для боротьби з безпілотниками, захищеного зв’язку, електронної боротьби й евакуації поранених із поля бою, а також підготовку та обладнання для удосконалення безпеки частин Повітряних сил Збройних Сил України”, – сказав Таран.

Голова Міноборони додав, що Україна веде стратегічний діалог зі США на рівні керівників оборонних відомств.

Таран нагадав, що протягом 2014-2021 років Україна отримала від уряду США оборонну допомогу майже на 2,5 млрд доларів. А нещодавно Комітет у закордонних справах Сенату США одностайно ухвалив законопроєкт “Про безпекове партнерство з Україною”, що, після підписання у Палаті представників, Сенаті й президентом США, збільшить щорічну військову допомогу до 300 млн доларів.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони США повідомили про надання Україні пакету військової допомоги в розмірі 150 мільйонів доларів. Це гроші на військове обладнання, підготовку, консультації – заради зближення з НАТО.

1 січня Сенат приєднався до Палати представників США в голосуванні за скасування вето на закон про оборонний бюджет. Документ передбачав посилення санкцій проти “Північного потоку-2” й виділення 250 млн доларів США військової допомоги Україні у 2021 році. З них 75 млн доларів планується спрямувати на придбання для Збройних сил України летальних видів озброєння (що на 25 млн доларів більше, ніж у 2020 році).