Корпоративний месенджер Slack створив нову функцію під назвою Canvas, що дозволяє створювати та редагувати документи в інтерфейсі додатка.

Про це повідомляє The Verge.

Завдяки інструменту можна створювати та редагувати документи безпосередньо у Slack. Зокрема, користувачі матимуть змогу додати зображення, відео, списки, опитування, а також посилання, контент з яких вбудовується автоматично.

Canvas допомагає створювати одноразові документи. Крім того, кожен канал автоматично матиме власну пов’язану сторінку. У Slack вважають, що відтак можна використовувати їх як центр для всіх важливих деталей, посилань та інформації, яка потрібна користувачам для цього каналу.

Мета функції – оновлення закладок Slack. Раніше їх розробили, аби полегшити пошук повідомлень та посилань, але згодом стало важко щось знайти.

Замість того, аби закріплювати повідомлення із посиланнями, ви можете просто створити документ з усіма необхідними формами.