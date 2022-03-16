Про це повідомляє Axios.
Slack є джерелом внутрішніх комунікацій у багатьох компаніях та організаціях. Він часто містить дані та повідомлення, які не зберігаються в жодному іншому форматі. Наразі кілька організацій повідомили, що їх обліковий запис повністю заблоковано без будь-якого попередження, що позбавляє можливості завантажувати будь-які дані.
У компанії пояснили, що це відбувається з організаціями, які підпадають під прямі санкції. Умови таких санкцій вимагають негайного припинення без попередження.
“Slack зобов’язаний вжити заходів для дотримання санкцій США та інших країн, де ми працюємо, зокрема за деяких обставин призупинити облікові записи без попереднього повідомлення, як це передбачено законом”, — йдеться в повідомленні Axios.
- Водночас великі компанії з усього світу йдуть з російського ринку в знак протесту проти вторгнення в Україну. Цей крок є поверненням РФ назад у часи Радянського Союзу, коли залізна завіса ізолювала його мешканців від західного світу та його благ.
- Також під час запровадження четвертого раунду санкцій ЄС проти РФ охоплено низку енергетичних компаній та російський військово-промисловий комплекс.
- Варто зазначити, що напад Росії на Україну став темою номер 1 в усьому світі. Трагедія нашого народу не лишила байдужими публічних осіб, компанії, політиків і держави. З першого дня війни Україна відчула підтримку з різних куточків світу.