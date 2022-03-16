Про це повідомляє Axios.

Slack є джерелом внутрішніх комунікацій у багатьох компаніях та організаціях. Він часто містить дані та повідомлення, які не зберігаються в жодному іншому форматі. Наразі кілька організацій повідомили, що їх обліковий запис повністю заблоковано без будь-якого попередження, що позбавляє можливості завантажувати будь-які дані.

У компанії пояснили, що це відбувається з організаціями, які підпадають під прямі санкції. Умови таких санкцій вимагають негайного припинення без попередження.

“Slack зобов’язаний вжити заходів для дотримання санкцій США та інших країн, де ми працюємо, зокрема за деяких обставин призупинити облікові записи без попереднього повідомлення, як це передбачено законом”, — йдеться в повідомленні Axios.