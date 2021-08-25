Керівництво зоопарку Антверпена ввело офіційну заборону на відвідування місцевій жительці Аді Тіммерманс через її "роман" з шимпанзе.

Про це повідомляє журнал People.

Шимпанзе на ім’я Чита живе в зоопарку Антверпена вже 30 років. Протягом останніх чотирьох років Тіммерманс відвідувала примата щотижня, зміцнюючи з ним тісний зв’язок.

Зокрема, Чита і жінка махали і посилали поцілунки один одному з протилежних сторін скла, який оточує вольєр мавпи.

“Я люблю цю тварину, і вона любить мене. У мене більше нічого немає. Чому вони хочуть це забрати. У нас роман”, – розповіла жінка.

У зв’язку з цим зоопарк висловив стурбованість з приводу тривалих стосунків, стверджуючи, що це негативно позначається на відносинах Чити з іншими шимпанзе зоопарку.

“Коли Чита постійно зайнята відвідувачами, інші мавпи ігнорують її і не вважають частиною групи, хоча це важливо. Потім в неробочий час вона сидить на самоті. Тварина, яка занадто зосереджена на людях, менше поважається своїми однолітками. Ми хочемо, щоб Чита була максимально шимпанзе”, – заявили в зоопарку.

Зоопарк Антверпена зазначив, що зачарування Чити людьми присутнє, тому що вона була домашньою твариною до “переїзду” в зоопарк.