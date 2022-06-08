Росіяни, які живуть в Україні, продовжують спалювати та знищувати свої паспорти.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Державне бюро розслідувань продовжує перевірку громадян Російської Федерації щодо можливої їхньої причетності до діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Під час цих розслідувань було виявлено, що більшість росіян, які проживають на території України, засуджують агресію Росії проти України та повномасштабне вторгнення.

Наприклад, мешканець Одеси на знак протесту публічно спалив свій паспорт громадянина Росії. Для того, щоб ніколи не мати нічого спільного з російськими окупантами та країною-агресором.

“Я не підтримую політику Росії. Категорично проти того, що розпочалось 24 лютого цього року, та всього, що робить РФ на території України. Вторгнення не мало бути. Я вважаю, що цей паспорт громадянина Росії мені не потрібен”, – заявив мешканець Одеси.

За інформацією ДБР, уродженець Магадана переїхав в Україну 22 роки тому. Коли розпочалась війна, родичі, які живуть в Росії, кликали його додому. Однак чоловік відмовився повертатися до країни-агресора.